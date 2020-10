Un aîné atteint de la COVID-19 mis à la porte du Manoir Lady Maria

Aurèle Dubé, 81 ans, était hébergé à la résidence privée Manoir Lady Maria où le tiers des résidents ont été contaminés par le coronavirus. Infecté lui aussi, le vieil homme a été transporté deux fois à l’hôpital dans la même journée. La dernière fois avec une note écrite donnée aux ambulanciers indiquant que la résidence ne voulait plus l’accueillir.

Consternée, une de ses filles, Chantal Dubé, raconte que son père éprouvait des problèmes cognitifs et comprenait mal les consignes liées à la COVID-19. Mon père, il était rendu comme un petit enfant. Tu sais, on avait beau lui dire : "papa, c'est dangereux", mais il n’en comprenait pas vraiment le sens.

Chantal Dubé se dit encore ébranlée par les événements. Photo : Radio-Canada

Les événements sont survenus la semaine dernière. Le père de Chantal Dubé est alors transporté en matinée par ambulance à l’urgence de l’hôpital de Maria. Il est examiné par un médecin puis renvoyé à la résidence privée où il habite, rapporte une infirmière qui désire conserver l’anonymat.

Le même jour, en début de soirée, Aurèle Dubé est redirigé à nouveau à l'hôpital par ambulance avec cette fois une affichette où on peut lire : Aucun retour possible au Manoir Lady Maria La note est signée par la propriétaire.

Il a été évalué par le médecin, sa condition de santé, même s'il avait la COVID positive, ne nécessitait pas une hospitalisation. Il n’avait pas besoin d'oxygène, le monsieur était dans un état complètement normal , commente l’infirmière.

Cette dernière photographie l'affichette et l'expédie à ses supérieurs. Je trouvais ça complètement aberrant de dire : "on en veut plus, on le prend plus". C'est quand même une personne qui était chez lui, il payait pour être là.

La note était signée Christine Dubé, un des deux copropriétaires du Manoir Lady Maria Photo : Radio-Canada

L’infirmière raconte que le cas a finalement été pris en charge par une gestionnaire de l’hôpital. Ça s'est rendu jusqu'à la PDGprésident-directeur général [du CISSS], Mme Duguay, qui a pris la décision à ce moment-là, vu qu’il y avait de la place, de l'envoyer au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

D’après le service ambulancier, l'homme âgé a dû attendre sur une civière, dans l'ambulance, sans savoir où il passerait la nuit.

Aurèle Dubé est mort dimanche au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, cinq jours après son admission. Sa fille est ébranlée, elle demande une enquête sur le sort réservé à son père. Ce n'est pas humain de faire ça à des personnes vulnérables. Mon père, comme je vous dis, c'était quelque part, des fois, c'était comme un petit bébé, mais : "je vous l'amène, occupez- vous de lui, moi, je ne veux plus rien savoir..."

Le père de Chantal Dubé a dû attendre dans l'ambulance pendant qu'on lui cherchait un nouveau toit. Photo : Radio-Canada

Chantal Dubé lance un cri du cœur pour que les aînés soient mieux considérés. Il faut faire quelque chose, c’est arrivé dans les grandes villes, dans les résidences de la ville de Montréal et ça arrive partout et on ne veut plus, on ne veut plus ça. Ils ne méritent pas ça, ces gens-là.

Une question de sécurité, selon les propriétaires

Joints par téléphone, les propriétaires du Manoir Lady Maria affirment que l'état de monsieur Dubé nécessitait un transfert à l'hôpital. Ils n'ont pas nié l'existence de la note. Les propriétaires indiquent avoir transféré Aurèle Dubé à l'hôpital, car il ne respectait pas les consignes sanitaires.

L’homme, selon eux, se déplaçait beaucoup, à l'intérieur comme à l'extérieur, et risquait ainsi de propager le virus. Selon le copropriétaire de la résidence, Francis Vadnais, il était difficile de prendre soin de M. Dubé en raison du manque de personnel.

M. Vadnais explique que la note qui accompagnait M. Dubé visait à s'assurer qu'il ne revienne plus à la résidence. On n’a pas eu une grosse collaboration de l'hôpital, dit-il, après le premier envoi, avec le retour. À un moment donné, il faut que la communication passe. Le seul moyen qu'on a trouvé pour faire comprendre [NDLR la situation] c'est regarde : "ne retournez pas le monsieur, il ne peut pas revenir ici, c'est une question de sécurité".

Pour sa part, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie refuse de commenter des cas précis, mais, par écrit, indique que son rôle est de trouver un toit et de fournir des soins de santé aux aînés qui en sont privés.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a toutefois demandé à la Commissaire aux plaintes d’ouvrir une enquête.

D'après le reportage de Pierre Cotton