Josette Pelletier décorée de l’Ordre de Val-d’Or

Elle devient la troisième personne à recevoir cet honneur, après Claude Buteau et Roger Gauthier.

Josette Pelletier est reconnue pour ses nombreuses implications à Val-d’Or, tant au niveau économique que communautaire. Elle œuvre notamment à la Corporation Rues Principales depuis plus de 20 ans, une implication qui l’a amenée à insuffler un vent de changement sur le centre-ville de Val-d’Or.

Quand on a décidé de partir ça, il n’y avait plus d’organisme qui s’occupait du centre-ville et je trouvais ça effrayant, explique-t-elle. Il y avait un gros besoin de revitalisation et ça prenait quelqu’un pour prendre ça en main. Les devantures étaient vieilles et ça manquait de dynamisme. Je venais d’acheter un gros commerce et je voulais de l’achalandage. J’ai trouvé d’autres commerçants qui voulaient que ça fonctionne et on a parti le Regroupement des gens d’affaires.

Josette Pelletier donne beaucoup de crédit au maire de l’époque, Ronald Tétrault, qui l’a appuyée dans ses efforts pour bâtir un plan de revitalisation.

C’est un peu lui qui m’a amenée à devenir une grande bénévole, lance-t-elle. Ça a été un gros défi de pousser les dossiers pendant toutes ces années-là et je ne serais plus là si je n’avais pas eu l’appui des commerçants, mais aussi des bénévoles sur notre conseil d’administration, des élus et des employés municipaux.

Josette Pelletier, femme d'affaires très impliquée dans la communauté valdorienne, a été honorée par la Ville de Val-d'Or le 8 octobre. La voici devant la phase 1 des travaux de la 3e Avenue. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Plus grande fierté

Josette Pelletier ne cache pas que les travaux de revitalisation de la 3e Avenue, amorcés cet été, resteront une des grandes fiertés de son implication bénévole.

C’est sûr que c’est notre plus grand projet et on en est fiers, mais il y a en a d’autres aussi, comme les travaux à Bourlamaque ou encore la construction du parc Albert-Dumais, un endroit qui fait vraiment plaisir aux gens. On a aussi voulu donner de la vie au centre-ville avec des activités, comme le Festival d’été et la vente-trottoir.

L'inauguration du parc Albert-Dumais, en 2017. (archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

La piqûre du bénévolat

Impliquée au fil des années dans une foule d’organismes tels que le Centre de musique et de danse, le Marché public ou encore la Chambre de commerce, Josette Pelletier dit avoir eu la piqûre du bénévolat par ses parents.

Ils ont toujours été de grands bénévoles, précise-t-elle. Mon père a d’ailleurs un parc à son nom à Rouyn-Noranda. Il me disait toujours que quand tu as un talent d’organisateur, il faut en faire profiter les autres. Tu en sors grandi et avec une grande satisfaction personnelle. Ça m’a toujours marquée.

Toujours passionnée

Même si l’heure de la retraite a sonné au niveau professionnel, Josette Pelletier continue à entretenir la passion de ses dossiers bénévoles.

C’est certain que je dois préparer la relève, mais ça me tient encore tellement à cœur et on rend tellement service aux commerçants et à la population. C’est sûr que c’est grâce à ma passion que j’ai pu être bénévole pendant aussi longtemps. Josette Pelletier, récipiendaire de l'Ordre de Val-d'Or