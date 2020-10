Billie Eilish en concert virtuel mondial le 24 octobre

Les billets pour ce concert payant, intitulé Where Do We Go?, comme le nom de sa tournée, sont en vente au prix de 30 dollars américains. Une partie des fonds amassés seront versés à Crew Nation pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses de l'industrie des concerts qui subissent les répercussions de la crise de la COVID-19.

Sur son compte Instagram, la chanteuse de 18 ans aux cinq prix Grammys a confié son impatience à l’idée de se produire à nouveau et a expliqué que donner des concerts lui manquait beaucoup.

Billie Eilish venait d’entamer sa tournée mondiale Where Do We Go? en mars quand la pandémie de COVID-19 l’a forcée à arrêter de monter sur scène. Si elle a chanté lors d’événements virtuels, comme One World: Together at Home, le concert du 24 octobre sera le premier qu’elle donnera seule depuis plus de six mois.

Un vidéoclip pour No Time To Die

Il y a une semaine, Billie Eilish a également lancé le vidéoclip de No Time to Die, la chanson du prochain James Bond, dont la sortie a été repoussée à avril 2021 en raison de la pandémie. Ce vidéoclip mêle des images en noir et blanc de Billie Eilish à des extraits du film.

Billie Eilish est la plus jeune artiste à avoir enregistré une chanson officielle de James Bond. Sortie en février dernier, la chanson No Time to Die a pulvérisé le record des ventes pour une chanson d’un James Bond au Royaume-Uni.