Les jurés au procès de Matthew Raymond temporairement libérés

Le juge Larry Landry a déclaré au jury qu'une décision de la Cour suprême du Canada rendue mercredi pourrait ou non avoir une certaine implication sur ce procès .

Matthew Raymond est accusé du meurtre au premier degré des gendarmes de Fredericton Sara Burns et Robb Costello, et de Donnie Robichaud et Bobbie-Lee Wright. Il a plaidé non coupable aux quatre chefs d'accusation de meurtre.

Raymond, âgé de 50 ans, a admis avoir fait feu sur les victimes, mais ses avocats plaident que l’accusé doit être reconnu non criminellement responsable, en raison de troubles mentaux.

Le juge Landry a demandé aux membres du jury de revenir en cour vendredi.

Les avocats poursuivront leurs discussions relativement aux implications de la décision de la Cour suprême jeudi après-midi.

À ce jour, le tribunal a entendu le témoignage de 14 policiers, huit résidents du complexe d'appartements, un expert en armes à feu et sept infirmières qui ont soigné Raymond à l'hôpital Dr Everett Chalmers. Un résident d'un immeuble voisin, le propriétaire d'un café où Raymond était un habitué et un auxiliaire médical ont également témoigné.

Avec les informations de CBC