Les limitations de rassemblement font craindre le pire à des entreprises de Winnipeg

Certains entrepreneurs craignent même ne pas ressortir sains et saufs de cette deuxième vague de restrictions.

La propriétaire du salon de beauté Beauty Box à Winnipeg Carla Deroy explique que la limite actuelle de regroupement de moins 10 personnes est ce qui l’affecte le plus. Ses réservations pour l'organisation de préparations de mariages, de grandes soirées et d'anniversaires pour enfants ont une nouvelle fois été reportées. Les rendez-vous pour des soins dans son salon ont aussi subi un ralentissement.

Au printemps, le chiffre d’affaires de Carla Deroy a chuté de plus de 75 %, indique-t-elle.

Elle a toutefois eu droit à l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), qui a pris fin en septembre.

Elle précise en revanche ne pas avoir eu droit à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) puisqu’elle et ses deux filles qui dirigent l'entreprise ne figurent pas sur une liste de paie officielle.

La SSUCSubvention salariale d'urgence du Canada est en effet destinée à financer jusqu'à 75 % du salaire pour les employés seulement.

La famille a eu plutôt accès à la Prestation canadienne d'urgence (PCU) qui offrait une aide financière moindre que la SSUCSubvention salariale d'urgence du Canada .

Pouvoir toucher les aides fédérales est une préoccupation qui touche les entreprises familiales de tout le pays, affirme Corinne Pohlmann, la vice-présidente principale des affaires nationales et des partenariats de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Plusieurs [propriétaires de] petites entreprises se paient et paient les membres de leur famille en dividendes, et non en salaires , dit-elle.

Corinne Pohlmann précise que la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante pousse le gouvernement fédéral pour que les propriétaires d'entreprises touchées par la pandémie et qui perçoivent habituellement des dividendes soient inclus dans une quelconque aide fédérale.

Ce n'est qu'un exemple de la façon dont les petites entreprises passent entre les mailles du filet avec l'aide du gouvernement , continue-t-elle en donnant comme autre exemple, le Compte d'urgence pour les entreprises.

Le programme peut accorder un prêt d'une valeur maximale de 40 000 $ par entreprise, versé sans intérêt la première année. Un quart de la valeur du prêt accordé peut être exempt d'un remboursement, selon certaines conditions.

Corinne Pohlmann note un bémol à cette initiative: plusieurs propriétaires de petites entreprises n’ont pas de compte bancaire professionnel et des dépenses qui ne peuvent pas être reportées d'au moins 40 000 $.

Sheila Bennett est propriétaire de Kitchen Sync, une cuisine commerciale de Winnipeg. L’entrepreneure aimerait que la province lui permette d'organiser des événements de plus de 10 personnes comme c’est le cas pour les restaurants et les bars. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

La propriétaire de Kitchen Sync dans le quartier de la Bourse, Sheila Bennett, a eu accès à un prêt, mais avoue avoir encore du mal à récupérer les pertes financières et craint pour son entreprise.

Cette entrepreneure qui opère une cuisine commerciale qui sert aussi de lieu d'événements privé a dû une nouvelle fois reporter des réservations en raison de la limite de regroupement imposée à dix personnes.

Elle croit qu’il est injuste que les restaurants, les bars et les casinos puissent encore ouvrir avec plus de 10 invités.

J’ai l'impression d'être oubliée par le gouvernement provincial, dit-elle.

Je m'inquiète. Je suis inquiète depuis mars. Comment pourrais-je ne pas être inquiète ? C'est cinq ans de sang, de sueur et de larmes investis dans cette entreprise , conclut Sheila Bennett.

Avec les informations d’Austin Grabish