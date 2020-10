Tuerie en Nouvelle-Écosse : deux recours collectifs en chantier

Le cabinet Patterson, à Halifax, a indiqué mercredi que la firme Martin and Associates Investigations fournirait une expertise sur les procédures policières, l'analyse des scènes de crime et les questions connexes qui pourraient révéler des preuves à l'appui des actions collectives que les familles souhaitent intenter.

L'une de ces actions collectives viserait la succession de Gabriel Wortman, qui a assassiné 22 personnes les 18 et 19 avril lors d'une cavale meurtrière de 13 heures qui a débuté à Portapique et s’est poursuivie dans plusieurs communautés du nord et du centre de la Nouvelle-Écosse.

La deuxième action collective, qui viserait cette fois la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, se concentre sur les interventions policières ces jours-là.

Le surintendant Darren Campbell de la GRC explique le parcours du tueur de la Nouvelle-Écosse, lors d'une conférence de presse le 24 avril 2020 à Dartmouth. Photo : La Presse canadienne / Riley Smith

Ces deux actions collectives n'ont pas encore obtenu le feu vert des tribunaux pour aller de l'avant.

Le cabinet d'avocats a également annoncé qu'il avait créé une page Facebook pour solliciter des renseignements, des photos ou des vidéos de personnes susceptibles de détenir des informations sur la tuerie.

Le cabinet Patterson représentera également les familles des 22 victimes, sauf trois, dans le cadre de l'enquête publique fédérale-provinciale sur la tragédie, dont la création a été annoncée en juillet.