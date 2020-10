Discours du Trône : la communauté francophone globalement satisfaite

Le président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface, Philippe Richer, est heureux de voir que le discours du Trône considère que l’emploi est une priorité .

Il déplore cependant un manque de financement supplémentaire pour les secteurs les plus touchés par la pandémie. Après six mois, on sait quels domaines souffrent le plus , dit-il.

C’est un peu décevant de voir que c’est les mêmes [programmes d’aide] qu’on avait il y a quatre ou six mois , ajoute-t-il. Il voudrait voir des programmes qui ciblent des secteurs précis, comme le tourisme ou la restauration, par exemple.

Le gouvernement a promis, dans son discours, de publier une stratégie touristique provinciale mise à jour visant à rebâtir cet important secteur , sans plus de détail.

Philippe Richer note que beaucoup d’employés et d’employeurs ont eu des problèmes puisqu’ils ont dû s’occuper de leurs enfants pendant la pandémie. Pour lui, la province devrait s’assurer qu’il y ait des services de garde adéquats, surtout en cas de retour des élèves à l’enseignement à domicile.

La DSFM juge inquiétante l’élimination de la taxe scolaire

En éducation, le gouvernement Pallister a réitéré sa promesse de construire 20 écoles et s’est engagé à augmenter le financement global du secteur de 1,6 milliard de dollars sur 4 ans.

On a quand même reçu des réaffirmations sur certaines choses, la construction de nouvelles écoles va de l’avant , reconnaît Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine. La province avait, en effet, promis la création d’une nouvelle école de la division scolaire francophone à Sage Creek et à Brandon.

Mais l'élimination de la taxe scolaire que préconise le gouvernement est relativement inquiétante pour la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) puisque son financement en dépend, bien qu’elle n’a pas de pouvoir de taxation comme les autres divisions scolaires. La DSFMDivision scolaire franco-manitobaine reçoit une portion des taxes perçues par les autres divisions scolaires sur le territoire desquelles elle a aussi des écoles.

Cet argent, il faut qu’il soit remplacé avec quelque chose , lance Bernard Lesage.

Il souhaite avoir plus de précisions de la province concernant le financement des écoles et sur les réductions administratives que prône le gouvernement. Il aimerait aussi voir le rapport de la Commission sur l'éducation de la maternelle à la 12e année, dont la publication a été retardée en raison de la pandémie.

Brian Pallister a cependant refusé, mercredi, de donner un échéancier au sujet de la publication du rapport, et on ignore s'il le sera avant la fin de l’année.

La SFM attend des actions concrètes

De son côté, la Société de la francophonie manitobaine (SFM) estime, par la voix de son directeur général, que les priorités de la communauté font partie du discours .

On parle d’éducation, on parle des services de garde, on parle des services de santé, de tourisme… On se retrouve dans ces énoncés-là , dit Daniel Boucher.

Il attend néanmoins de voir les propositions du gouvernement, notamment dans le domaine de la santé. On veut des actions concrètes , dit-il.

Pour cela, Daniel Boucher estime que la communauté doit s’assurer que dans les prochaines étapes, il y ait une lentille francophone dans les actions du gouvernement, que ce soit la COVID ou autre .

On va faire des suivis pour qu’on soit pas toujours pris à réagir aux annonces du gouvernement, mais qu'on soit des partenaires et qu’on soit à la table dès le début , promet-il.

La reconnaissance des diplômes, une très bonne chose pour le CDEM

Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) juge que le programme spécial de reconnaissance des titres de compétence que veut mettre en place le gouvernement de Brian Pallister est une très bonne chose .

L’un des plus grands défis en termes d’employabilité, c’est la reconnaissance des acquis , explique la directrice des ressources humaines, de l’employabilité et de l’immigration au CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba , Salimata Soro.

Je vois tout le temps des gens qui arrivent avec des maîtrises, des diplômes, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur domaine [de travail]. Avoir un programme comme ça, ça va non seulement aider les immigrants mais ça va aider aussi l’économie canadienne , poursuit-elle.

L’employée du CDEM espère aussi qu’avec la volonté affichée du gouvernement d’augmenter le nombre d’immigrants grâce au Programme des candidats du Manitoba, la province atteigne enfin le taux d’immigration francophone de 7 % parce qu’on est vraiment loin, on a même pas 5 % .

Si les choses s’activent, s’ils donnent les ressources pour faire avancer les choses, je pense qu’on va tendre vers les 7 %.

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny et Laïssa Pamou