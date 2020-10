Éclosion à Prince Albert : les chanteurs dans une église ne portaient pas de masque

Selon les directives sanitaires de la province, il est obligatoire pour les participants de porter un masque lorsqu’ils chantent dans un lieu de culte en Saskatchewan.

Il y avait du désinfectant pour les mains, et des masques étaient fournis à l’entrée du centre pour ceux qui en avaient besoin, mais nous ne portions pas de masque lorsque nous étions en train de chanter , a déclaré le responsable du Full Gospel Outreach Centre de Prince Albert, Ian Lavallee.

Il affirme que les membres et lui n’étaient pas au courant des directives sanitaires en ce qui concerne le chant dans les lieux de cultes de la province.

L’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) a confirmé, mercredi soir, que six personnes ayant assisté aux rassemblements dans le Full Gospel Outreach Centre du 14 septembre au 4 octobre ont été infectées par la COVID-19.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan indique que ce nombre devrait augmenter et que près de 100 personnes ont été contactées directement. Les autorités sanitaires ont demandé à ces personnes de s’isoler immédiatement et de contacter le 811.

Le médecin hygiéniste de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan pour la région de Prince Albert, Khami Chokani, a dévoilé l’éclosion mercredi, soit un jour après que 21 rassemblements quotidiens consécutifs furent organisés au Full Gospel Outreach Centre. Ces derniers avaient été signalés aux autorités sanitaires, des personnes qui étaient probablement infectées avaient participé aux rassemblements.

Un pasteur participant n'envisage pas de se faire tester

Le pasteur Vern Temple, qui était présent lors de certains des rassemblements mentionnés par la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , indique qu’il se placera en isolement, mais qu’il ne compte pas se faire tester.

J’ai parlé avec le ministère de la Santé, et ils communiquent avec moi. Je me sens bien, je me sens très bien , affirme-t-il.

Selon Vern Temple, les rassemblements au Full Gospel Outreach Centre attirent de 50 à 100 personnes de Prince Albert et des environs.

Le centre est autorisé à accueillir 150 personnes, selon les directives sanitaires de la Saskatchewan , dit-il.

Récemment, le centre a organisé un rassemblement qui comprenait des prières pour des personnes souffrant de la maladie, du 3 au 6 septembre dernier.

J’aurais aimé que les gens qui pensent avoir la COVID-19 viennent et demandent une prière, mais ils sont allés voir le médecin plutôt, ce qui est bien, puisque je suis satisfait du travail des médecins , souligne Vern Temple.

Les services défendus par l’organisateur

Ian Lavallee indique que les rassemblements dans son centre sont bénéfiques, malgré les récents cas de COVID-19.

Des gens ont changé de mode de vie, et beaucoup d'entre eux ont été aidés par notre message d’espoir , dit-il.

La section saskatchewanaise du groupe Les Assemblées de la Pentecôte du Canada, qui chapeaute le centre de Prince Albert, a rappelé à ses membres de suivre les directives sanitaires, notamment en ce qui concerne le port du masque lorsqu'ils chantent.