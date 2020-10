Éclosion confirmée de COVID-19 chez le Phoenix de Sherbrooke

Radio-Canada a appris que huit joueurs du Phoenix sont atteints de la COVID-19.

Rappelons que les joueurs ont tous fait l'objet d'un dépistage après que la formation de Blainville-Boisbriand eut déclaré un cas positif dans ses rangs. C'est finalement 18 joueurs de l'Armada qui ont contracté le virus. Les deux équipes se sont affrontées lors de deux matchs le week-end dernier.

La Ligue de Hockey junior du Québec (LHJMQ) doit réagir cet après-midi.

Ces éclosions de COVID-19 au Phoenix de Sherbrooke et chez l'Armada de Blainville Boisbriand sont lourdes de conséquences pour les équipes et leur entourage. Les parties du Phoenix demeurent suspendues indéfiniment. Les joueurs et les membres du personnel devront s'isoler pour un minimum de 14 jours.

Les familles qui hébergent des joueurs doivent, elles aussi, se mettre en quarantaine. La LHJMQ va d'ailleurs tenir une rencontre virtuelle avec ces familles en soirée pour les rassurer.