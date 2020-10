Sensibilisation auprès des parents d’élèves, Denis Lemaire défend la position des écoles

C’est une position que défend tout à fait le directeur général du Centre de services scolaire, Denis Lemaire. À l’émission Toujours le matin jeudi, il a souligné qu’il y voyait une forme de prévention et de bienveillance.

Le directeur n’a d’ailleurs reçu aucune plainte de la part des parents, même si certains d’entre eux auraient manifesté un mécontentement à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Le directeur rapporte que pour le moment, la situation se passe bien à l'intérieur des écoles, que les jeunes respectent généralement les consignes, mais que la situation est plus difficile à gérer à la sortie des écoles.

Vous imaginez 500 jeunes sur un terrain? Même si on a doublé le nombre de nos surveillants, ça prendrait quasiment une centaine de surveillants , dit-il.

M. Lemaire note que les établissements scolaires ont beaucoup de la pression de la part de parents qui voient des attroupements à l'extérieur des écoles. Or, une fois que les jeunes ont quitté l'école et qu'ils sont rendus dans la rue, il n’y peut rien, souligne-t-il.

Denis Lemaire, directeur général du Centre de services scolaire de l'Énergie. Photo : Radio-Canada

Cela dit, le directeur général mentionne qu'il observe un certain changement sur le plan de la prise de conscience des élèves face à la COVID-19.