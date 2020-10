De passage à Saint-Jean, le représentant du gouvernement français en Atlantique ne voulait pas commenter les restrictions à la frontière entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais a affirmé qu’il existe un « gros potentiel » pour de nouveaux partenariats entre la France et la province.

Depuis le début de la pandémie, le service de traversier et les vols commerciaux reliant Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon sont suspendus en raison des restrictions frontalières. Les résidents de l’archipel peuvent entrer au Canada, mais doivent se mettre en quarantaine stricte de 14 jours.

Lors de la création de la bulle atlantique, en juillet dernier, certains sur l’archipel ont évoqué la possibilité d’une bulle touristique avec Terre-Neuve-et-Labrador  (Nouvelle fenêtre) . Mais le consul général de France pour les provinces de l’Atlantique ne voulait pas se prononcer sur cette possibilité.

Il y a eu des demandes qui ont été faites [...] On va attendre l’évolution sur le terrain sanitaire pour voir de quelle manière ça peut évoluer, sachant qu’on [Saint-Pierre-et-Miquelon] est très, très préservé, que la bulle atlantique était instaurée le 3 juillet. Johan Schitterer, consul général de France à Moncton

Réinventer la relation entre la France et le Canada

En voyageant à Terre-Neuve, M. Schitterer vise à développer de plus fortes relations académiques, culturelles et touristiques entre la France et la province.

La pandémie nous oblige de réinventer la relation entre la France et le Canada, affirme-t-il. Tous les interlocuteurs que j’ai rencontrés hier, et l'année dernière, sous forme d’une mission à caractère économique, on a tous conscience du gros potentiel du développement de cette relation.

Au micro de Radio-Canada, il note que la pandémie a déjà démontré l’ampleur de la coopération actuelle entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il souligne que malgré les restrictions à la frontière, des patients voyagent régulièrement pour des rendez-vous médicaux et des opérations à Saint-Jean.

M. Schitterer cite aussi la création d'une bière artisanale aux racines françaises et terre-neuviennes comme exemple concret des possibles collaborations entre entreprises françaises et terre-neuviennes.

C’est un exemple, mais je crois qu’on peut aller [plus loin], compte tenu de la proximité géographique de la France avec Terre-Neuve , soutient-il

Des problèmes consulaires créés par la bulle

La visite de M. Schitterer a aussi pour but de rencontrer la communauté française à Terre-Neuve-et-Labrador, qui compte quelque 400 résidents, selon les chiffres du consulat.

À l'heure actuelle, les Français en Atlantique doivent voyager à Montréal pour renouveler des documents émis par le gouvernement France, comme les passeports, ce qui cause des difficultés pour des résidents des provinces atlantiques, compte tenu du régime de confinement à leur retour.

Les autorités fédérales ont fait beaucoup d’efforts en ce sens pour qu’il y ait un report [de l’expiration des passeports] , explique le consul général. Mais on ne peut pas éternellement reporter cette perspective de renouvellement .

M. Schitterer assure que les autorités consulaires françaises réfléchissent à une solution temporaire pour éviter que les résidents aient besoin de quitter la bulle.