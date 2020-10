La MRC de Bonaventure surveille de près la hausse des cas d'infection

Près de 20 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés depuis dimanche sur le territoire de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure. On recense actuellement 33 personnes porteuses du virus sur le territoire qui s’étend de New Richmond à Shigawake.

La situation est préoccupante , selon le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, mais elle n’est pas comparable à celle observée dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, où on dénombre 139 cas actifs de COVID-19 majoritairement concentrés entre Nouvelle et Maria.

L'ordre de grandeur des cas que l'on suit actuellement à New Richmond et dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure au complet n'est pas de l'ordre de grandeur de ce qui se passe à Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle , soutient le Dr Bonnier-Viger,

Dire que la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure est encline à devenir rouge, c'est prématuré, mais on surveille de façon très attentive la municipalité de New Richmond qui est voisine de la municipalité de Maria. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Dr Bonnier-Viger souligne que plusieurs résidents de la zone rouge travaillent à New Richmond, ou vice-versa, mais il affirme que la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure ne connaît actuellement aucune éclosion semblable à celles observées dans l’est de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon.

Le phénomène que l’on constate à Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle est très centralisé dans ces municipalités-là , précise Dr Yv Bonnier Viger.

Fermeture d'infrastructures : Bonaventure emboîte le pas

La Ville de Bonaventure suit l'exemple de New Richmond et s'apprête à fermer ses infrastructures municipales dans le but de limiter la multiplication des cas de coronavirus en région. Ces deux municipalités se trouvent toujours en zone orange.

On est aux prises avec des cas de COVID-19 sur le territoire, indique le maire de Bonaventure Roch Audet. C’est le souhait de la Santé publique, qu’on se prenne en charge et qu’on soit responsable de nos infrastructures. On souhaite agir en prévention pour s’assurer que les cas n’augmentent pas.

La piscine de New Richmond a fermé ses portes mercredi, et celle de Bonaventure le sera dans les prochains jours. Photo : Page Facebook Club Les Saumoneaux de New Richmond

La fermeture des infrastructures municipales ces deux villes de la Baie-des-Chaleurs est saluée par le directeur régional de santé publique.

Dr Bonnier-Viger soutient que ces initiatives contribuent à réduire la propagation du virus, mais il ne recommande pas nécessairement à toutes les municipalités de faire de même.

Je ne peux pas faire de recommandation unique précise-t-il, parce que toutes les municipalités ont leurs particularités, mais je les encourage à faire la réflexion et l’analyse de leur situation et, si elles désirent fermer certains lieux, je les encourage à le faire.

Il ajoute que chaque communauté a un pouvoir d’agir et que les fermetures d’infrastructures de loisirs contribuent à réduire les contacts et les activités sociales, tel que recommandé par le gouvernement du Québec pour une période de 28 jours.

On cherche à maintenir une balance entre le maintien d’une vie normale et la lutte contre la COVID-19, précise le directeur régional de santé publique, mais tout le monde se rend compte que le virus a lancé une offensive et qu’il était plus contagieux qu’il ne l’a été cet été.

Les activités sportives et les loisirs de groupe ou associatifs sont interdits en zone rouge jusqu’au 28 octobre.

Seules les municipalités de Nouvelle, Carleton-sur-Mer et Maria se trouvent en zone rouge dans la région.

Plus de 300 cas en trois semaines

Bien que303 nouveaux cas de COVID-10 aient été comptabilisés depuis le 18 septembre en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le directeur régional de santé publique assure que la situation est toujours maîtrisée, bien que préoccupante.

Ça reste une situation inquiétante d’un point de vue épidémiologique. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Le directeur de la Santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype