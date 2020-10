Deux septuagénaires recherchés au nord du lac Saint-Jean

En fin de journée mercredi, les deux personnes, un homme et une femme, étaient à bord d’une embarcation avec un autre homme sur le lac Cramahe, dans le secteur du lac Ashuapmushuan. Ils se sont retrouvés à l’eau lorsque le bateau a chaviré.

Le troisième occupant, un homme dans la quarantaine, a pu nager jusqu’à la terre ferme, mais pas les deux autres, même s’ils portaient tous un gilet de sauvetage.

Des plongeurs de la SQ sont sur les lieux depuis jeudi matin. Des policiers effectuent aussi des recherches sur l’eau et dans les secteurs boisés avoisinants. Ils utilisent notamment des quads et un hélicoptère pour les aider dans leurs démarches. L'endroit est situé entre La Doré et Chibougamau.

Les deux disparus sont originaires du Lac-Saint-Jean.