Des casinos ontariens rouvrent après plusieurs mois de fermeture

Plusieurs casinos ontariens appartenant à Gateway Casinos, incluant ceux de Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury et Windsor, rouvrent de façon limitée cette semaine. Seuls certains membres triés sur le volet pourront les fréquenter, en réservant leur place.

Les tables de jeu ne seront pas accessibles, et les clients pourront seulement jouer à certaines machines à sous.

Gateway Casinos a reçu un prêt de 200 M$ de dollars de la Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada pour permettre la réouverture de ses établissements, situés dans trois provinces, dont l’Ontario.

L’entreprise et les syndicats représentant ses employés en étaient venus à des ententes au début juillet en vue de l’éventuelle réouverture, lorsque la province donnerait le feu vert.

Les employés qui retournent au travail sont reconnaissants d’avoir un syndicat qui se bat pour nos droits et qui travaille de manière constructive pour négocier un accord solide et équitable pour tous , avait alors déclaré Albert Williams, président de la section locale 8748-18 du syndicat des Métallos, à Sault-Sainte-Marie.

Le syndicat des Métallos représente 300 employés à Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie et Sudbury.

Notre premier objectif est de remettre nos membres au travail. Nous sommes au chômage depuis maintenant six mois et demi , indique de son côté Dana Dunphy, présidente de la section locale 444 d’Unifor, qui représente les employés du casino Caesars à Windsor.

Le casino Caesars à Windsor a rouvert jeudi. Photo : Radio-Canada / Chris Ensing/CBC

Robert Mitchell, porte-parole de Gateway Casinos, affirme que des plans ont été élaborés pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et des clients, ce qui inclut le port du masque et le nettoyage fréquent.

Il y a une tonne de protocoles en place, plus de protocoles que vous n’en trouverez chez Costco, dans une épicerie ou ailleurs , ajoute Dana Dunphy.

Mesures mises en place dans les casinos : Tous les employés et les clients doivent porter un masque qui leur couvre le nez et la bouche.

Les machines à sous sont espacées selon des directives d’éloignement physique.

Des stations de désinfection des mains seront placées dans tout le casino.

Le nettoyage et la désinfection seront renforcés dans l’ensemble de la propriété.

Des barrières en plexiglas sont placées entre les employés et les clients à différents endroits.

Les employés et les clients doivent remplir un questionnaire de santé avant d’entrer dans le casino.

Tous les employés doivent se soumettre à un contrôle de la température avant de commencer à travailler.

Les jeux de table, les salles de poker, les restaurants, les bars et les hôtels seront fermés jusqu’à nouvel ordre.

Une importante source de revenus pour les villes

Le casino Caesars Windsor fournit habituellement à la ville 12 millions de dollars de recettes annuelles, selon le maire Drew Dilkens, qui a déclaré que cette perte était l’une des nombreuses qui ont contribué à l’important déficit d’exploitation de Windsor.

La Ville du Grand Sudbury reçoit normalement environ 2 M$ par année provenant des machines de jeu de Gateway Casinos, situé à Azilda.

Les chiffres des jeux de hasard à Sudbury : Revenus annuels : 2 175 000 $

Diminution du budget mensuel en raison des la fermeture des casinos : 180 000 $

Pertes totales estimées depuis le 31 juillet 2020 : 790 000 $

Du côté de North Bay, le nouveau casino, qui devait ouvrir en août dernier, est toujours en construction, confirme Robert Mitchell, porte-parole de Gateway Casinos.

Les travaux, qui ont commencé en 2019, ont été ralentis par la pandémie. M. Mitchell affirme que l’entreprise se concentre pour l'instant sur la réouverture des casinos déjà existants.

Ce retard déçoit le maire de North Bay, Al McDonald, qui souligne que la Ville s'attend à recevoir entre 1 et 2 millions de dollars par année lorsque le casino fonctionnera à son plein potentiel.

Le plus tôt il ouvre, le mieux c'est pour la Ville, mais même s'ils ouvrent en 2021, ce que nous espérons qu'ils fassent, nous n'allons pas prévoir ces revenus dans le budget de l'an prochain, mais seulement en 2022. Al McDonald, maire de North Bay

Il ajoute qu'avec les restrictions sanitaires, les revenus ne seront pas aussi importants tant que la pandémie ne sera pas terminée.

Il comprend toutefois que Gateway Casinos préfère rouvrir ses autres installations.

Ils ont besoin d'une entrée d'argent. Notre site n'est pas prêt, donc de mettre de l'argent et des ressources dans un projet qui ne peut pas ouvrir avant 6 mois les mettrait dans une situation précaire.