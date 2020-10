Netflix Canada augmente les prix de certains forfaits

Nouvelle hausse des tarifs mensuels chez Netflix Canada, et elle concerne cette fois-ci les personnes abonnées au forfait régulier et au plan Premium. Celles et ceux qui possèdent un abonnement de base sont épargnés et continueront de payer 9,99 $ par mois leur forfait.

Le géant américain du visionnement en ligne a indiqué que le plan régulier, qui permet d'accéder à du contenu pouvant être diffusé sur deux écrans en même temps, augmentera de 1 $, à 14,99 $, tandis que le prix du plan Premium grimpera de 2 $, à 18,99 $.

Les Canadiens n'ont jamais eu plus de choix en matière de divertissement, et nous nous engageons plus que jamais à offrir une expérience qui dépasse leurs attentes , a affirmé Netflix, pour justifiercette augmentation.

Les nouveaux frais seront appliqués aux membres déjà abonnés à la plateforme à leur prochain cycle de facturation, soit au cours des prochaines semaines. Les nouveaux membres verront dès maintenant la mise à jour des prix.

L’entreprise dit imposer cette augmentation afin de pouvoir investir davantage dans des films et des émissions et la qualité de l'expérience des abonnés avec le produit .

Netflix a récemment modifié une partie de sa programmation en raison de contraintes reliées à la pandémie COVID-19, et a annulé les sorties prévues de Glow, I Am Not Okay With This et de The Society.

Au Canada, Netflix avait procédé à sa plus forte hausse de prix en novembre 2018.