COVID-19 : 183 nouveaux cas à Ottawa

SPOSanté publique Ottawa confirme un nouveau décès portant le nombre total de victimes lié à la COVID-19 dans la capitale nationale à 296.

Ces chiffres surviennent alors que l'Ontario fracasse jeudi le record du plus grand nombre de nouveaux cas en une journée dans la province depuis le début de la pandémie avec 797 nouveaux cas.

Le nombre d'infections en milieu scolaire bondit pour une deuxième journée consécutive en province alors que 2 écoles francophones d’Ottawa sont maintenant complètement fermées en raison d’éclosions.

Le bilan provincial grimpe de 100, jeudi, pour un total de 800 cas depuis la rentrée.

Selon les statistiques de SPOSanté publique Ottawa , il y a 40 éclosions en cours dans les établissements de services de soins de santé dont 30 dans des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite.

Diminution en Outaouais

En Outaouais, la santé publique répertorie 32 cas confirmés à la COVID-19 jeudi, une diminution relativement à mardi et mercredi où on comptait respectivement 66 et 49 nouveaux cas.

Le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie en Outaouais est de 1661 et le nombre de décès demeure stable à 34 victimes.

La situation au Québec fait état jeudi de 1078 nouveaux cas de COVID-19, de 16 hospitalisations et de 9 décès.