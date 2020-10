La clinique de dépistage mobile de Granby ferme 2 heures plus tôt que prévu

Seulement 26 personnes sur une possibilité de 100 se sont présentées, après avoir pris rendez-vous, pour passer un test de dépistage.

La clinique a même fermé deux heures plus tôt que prévu.

Bien que l'Estrie soit en zone orange, le point chaud est la Haute-Yamaska. Il y a eu des éclosions à l'hôpital de Granby et chez Équipes Sarazins. Des cas ont également été déclarés dans les écoles.

Selon M. Bonin, la publicité pour cette clinique d'un jour, sur rendez-vous, a été défaillante.

Ce matin, on regardait les choses, où on pouvait capter l'information, mais ce n'était pas clair. On l'a trouvée sur les réseaux sociaux après plusieurs minutes de recherche, sur le site, ce n'était pas encore là , a-t-il précisé.

Pascal Bonin demande toujours un centre de dépistage permanent pour éviter que les résidents se déplacent à Bromont pour passer un test.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS estime que le dépistage offert ailleurs a répondu à la demande et que le peu d'achalandage à cette clinique de dépistage mobile ne met pas en péril la demande d'un centre permanent.

Selon le dernier bilan de la santé publique en Estrie, la région compte 25 nouveaux cas de coronavirus, dont huit à Sherbrooke et quatre dans la Haute-Yamaska.

Il y a maintenant sept personnes hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

En tout, il y a 205 cas actifs en Estrie.