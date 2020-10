Un peu plus tard j'apprenais sur mon cellulaire que le président américain et sa femme venaient de recevoir un diagnostic positif à la COVID-19.

Le sujet n'a pas échappé aux conversations ultérieures avec ma fille.

Le dimanche suivant, deux autres de mes enfants m'ont rappelé à l'ordre alors que j'invitais l'ensemble de ma famille à sortir pour un rendez-vous hebdomadaire à l’extérieur.

Papa, nous ne sommes pas supposés aller avec vous. Avez-vous remarqué que nous toussons? Nous risquons d'être renvoyés à l’entrée , m’ont-ils fait savoir.

Les consignes des autorités médicales albertaines demandent en effet de rester à la maison si nous avons des symptômes, même s'il pourrait s'agir seulement de la grippe ou d'une toux passagère.

Je trouve rafraîchissant de pouvoir compter sur la sagesse habituellement sous-estimée des plus jeunes, puisque finalement les adultes peuvent aussi céder à la négligence.

Même s'ils font parfois semblant de ne pas se mêler à nos échanges, nos enfants en savent probablement bien plus que ce que nous pouvons soupçonner.

Je salue cette nouvelle forme de collaboration que la pandémie actuelle contribue à forger entre les adultes et leurs enfants, en renforçant notamment la capacité de ces derniers d’interpeller.

Les plus jeunes partagent maintenant de plus en plus ce rôle de veilleurs qui, en d'autres temps, était considéré comme un privilège de parent ou de personne en position d’autorité.

Forts de cette nouvelle piste de collaboration à l'horizontale et de la vigilance requise, c'est maintenant ensemble que nous cherchons des solutions pour nous en sortir.

Un enfant bat le tam-tam et il entraîne l'adulte dans la danse , rappelle un dicton que j'ai souvent entendu en Afrique centrale.

J'écris ce carnet pour remercier les enfants qui, à leur façon, se joignent aux enseignants, aux autorités sanitaires et aux autorités politiques dans le combat contre cette crise sanitaire pareille à nulle autre dans l’histoire récente.

Oui, nous y sommes ensemble, petits et grands! Jeunes gens, ne vous gênez pas de donner le ton!