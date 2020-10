Les films présentés en ciné-parc pourront être primés aux Oscars

Les films projetés dans les ciné-parcs seront dorénavant admissibles à recevoir les plus prestigieuses récompenses de l’industrie du cinéma. L'annonce a été faite jeudi par l’Académie des Oscars.

Les règles d’admissibilité de l’institution qui organise la soirée des Oscars ont été précisées afin de permettre à des œuvres présentées dans des ciné-parcs, plutôt qu’en salle, de concourir.

Comme c’était déjà le cas, les films qui souhaitent être en compétition doivent être à l’affiche pour une période minimale de sept jours dans au moins l’une des six villes américaines suivantes : Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami et Atlanta.

En avril dernier, l’Académie avait exceptionnellement modifié ses règlements en raison de la pandémie de COVID-19, qui a forcé la fermeture des cinémas.

Un accommodement avait été conclu pour ouvrir la compétition aux films destinés à une sortie en salle, mais qui sont d’abord lancés sur des plateformes de diffusion en continu. Ce règlement tient toujours jusqu’à nouvel ordre, malgré la réouverture des salles de cinéma à certains endroits.

L’Académie avait précisé en avril qu’il s’agissait d’une exception temporaire rendue nécessaire par la situation. Elle devrait prendre fin une fois la crise terminée.

Plusieurs films présentés sur des plateformes de diffusion en continu, comme Amazon et Netflix, ont été admis ces dernières années par l’Académie. Ceux-ci devaient toutefois passer par l’étape obligatoire de la projection en salle pour un minimum de sept jours.

La prochaine soirée des Oscars est prévue le 25 avril 2021, deux mois après la date initiale prévue.