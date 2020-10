Attention à l'amanite phalloïde, un champignon mortel

Alors que l'automne est propice à la pousse des champignons sauvage et à leur cueillette, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique renouvelle sa mise en garde contre un champignon toxique et potentiellement mortel.

L’amanite phalloïde, aussi appelée le calice de la mort, est un champignon vénéneux qui pousse dans les zones urbaines et boisées. Avec l’arrivée de la saison humide, le champignon fructifie à Vancouver, à Victoria, dans la vallée du Fraser, dans le sud de l'île de Vancouver et dans les îles Gulf.

S'il est consommé, il peut provoquer des nausées, des douleurs abdominales, une déshydratation et des vomissements. Ces symptômes apparaissent normalement dans les heures suivant l’ingestion.

Il peut également causer des lésions hépatiques et rénales, qui apparaissent entre trois et six jours suivant l’ingestion, et qui peuvent causer la mort.

En juin, alors que la température était pluvieuse, les appels au Centre d'information sur les médicaments et les poisons liés à l’exposition à des champignons ont doublé, avec 67 cas.

L'ingestion de l'amanite phalloïde peut être fatale. Photo : Paul Kroeger

Protéger les enfants

En 2016, un petit garçon de trois ans est mort après avoir consommé une amanite phalloïde cueillie en famille au centre-ville de Victoria.

Le pharmacien au Centre d'information sur les médicaments et les poisons, Raymond Li, invitent les gens à faire être vigilants.

Environ les deux tiers des appels liés aux champignons concernent des enfants de cinq ans et moins. Les parents doivent donc être conscients de ce qui se trouve sur le terrain où leurs enfants jouent.

Il note toutefois une augmentation des appels liés à l’ingestion de champignons chez les adultes.