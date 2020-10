Rentrée scolaire : près de la moitié des parents canadiens inquiets, selon une étude

À l'échelle nationale, l'étude montre que 48 % des parents interrogés ont envoyé leur progéniture à l'école. 26 % d'entre-eux ont préféré leur accorder un enseignement en ligne. 19 % ont choisi la méthode d'enseignement mixte et 12 % affirment qu'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école.

La responsable des programmes au sein de l'organisation Les Enfants D'abord, Kelsey Beson se dit consternée par le fait qu'une proportion d'enfants, bien que minime, ne va plus du tout à l'école. C'est une violation de leurs droits, parce que tout enfant doit avoir accès à l'éducation dans ce pays , précise-t-elle.

L'échantillonnage régional est très faible en termes de personnes sondées, mais on remarque que c'est dans les provinces de l'Atlantique que les parents sont le plus favorables à l'idée d'avoir envoyé leurs enfants à l'école.

À l'inverse, c'est en Ontario que les enfants sont le plus souvent en classe à distance et non à l'école.

Humeurs des adultes

Plus de 40 % des parents interrogés se disent stressés par rapport à la situation dans les écoles du pays. 22 % se montrent plutôt soulagés du retour à l'école, 16 % sont carrément heureux et 10 % en colère. L'Alberta compte le plus de parents soulagés et l'Ontario, le moins.

Mme Beson ajoute que les résultats de l'étude sont choquants , même si pour certaines familles, le fait de manquer le travail peut être endurable.

Pour beaucoup de familles, la situation est catastrophique, surtout pour les ménages ayant un faible revenu et où il est impossible de travailler de la maison. Kelsey Beson, Les Enfants D'abord

Pour ce qui est de l'attitude de leur progéniture, 40 % des parents ajoutent que les enfants sont heureux d'être retournés à l'école depuis la rentrée; 16 % des enfants se disent inquiets, 14 % frustrés et 19 % optimistes. Là aussi, plus l'enfant est jeune, plus il est heureux d'être retourné à l'école.

L'étude montre que les enfants sont de loin les plus heureux d'être retournés, particulièrement à l'école primaire. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Santé et renvoi de l'école

Plus de 10 % des parents interrogés affirment que l'école de leurs enfants les a renvoyés à la maison après avoir constaté auprès d'eux des symptômes, comme ceux liés ou proches de la COVID-19.

Selon les statistiques, c'est le groupe d'enfants de la maternelle à la troisième année qui est le plus souvent renvoyé à la maison pour de tels symptômes.

Seulement 5 % des parents disent qu'une éclosion de COVID-19 a été notée dans la classe de leurs enfants et 14 % dans l'école.

C'est au Québec que les foyers d'infection par école rapportés par les parents sont les plus nombreux. En Atlantique, les éclosions répertoriées sont les moins nombreuses.

Le test consiste à se gargariser avec de l’eau stérile pendant 20 secondes, puis à recracher le liquide dans un tube. Photo : Autorité provinciale des services de santé (PHSA)

Plus de 15 % des parents interrogés affirment par ailleurs qu'un ou plusieurs de leurs enfants a été testé dans les dernières semaines pour le nouveau coronavirus. Sur les 84 % restants, 15 % se disent très inquiets par rapport au fait qu'aucun dépistage n'ait été réalisé.

Parmi ceux qui ont accompagné leur enfant pour le test, 40 % d'entre eux disent avoir attendu moins d'une heure en file. La moitié d'entre eux disent avoir attendu d'un à trois jours avant de recevoir les résultats et un quart de 4 à 6 jours.

Si vous travaillez dans une usine en fonction de différents quarts de travail et que vous devez attendre plusieurs jours pour recevoir les résultats de votre test, votre revenu en sera affecté et l'impact sera dévastateur sur votre famille. Kelsey Beson, Les Enfants D'abord

Près des deux tiers (60 %) des parents disent qu'ils ont alors dû travailler de la maison durant ces temps d'attente et la moitié d'entre eux a pris congé ou réduit ses heures de travail durant cette période.

Toujours à l'échelle nationale, 13 % des parents disent qu'ils ont en outre dû eux-mêmes aller passer un examen. On peut donc présumer qu'ils sont assez consciencieux pour aller subir un test si leur enfant a été exposé à une personne infectée à l'école , explique Mme Beson.

Impacts sur le travail

L'impact de la situation dans les écoles reste faible au pays. Seulement 16 % des parents sondés disent qu'ils ont manqué un jour de travail, parce que leur enfant ne pouvait aller à l'école.

Le ratio est plus élevé en fonction de l'âge de l'enfant. Plus il est jeune, plus les parents restent à la maison.

Plus de 35 % des parents disent en revanche qu'ils ont dû aider leurs enfants avec leurs travaux d'école plus souvent qu'à l'habitude ces dernières semaines et 46 % soutiennent qu'ils sont très inquiets à ce sujet.

C'est en Ontario que les parents aident le plus leurs enfants avec leurs devoirs au pays. À l'inverse, c'est en Colombie-Britannique qu'ils passent le moins de temps auprès de leurs enfants pour leurs travaux scolaires.

Depuis la rentrée, des parents disent passer plus de temps auprès de leurs enfants pour les aider avec leurs devoirs. Photo : Reuters / Bernadett Szabo

Plus de 10 % des parents au pays disent que l'enseignant de leur enfant n'était pas disponible pour leur donner la classe (le sondage ne spécifie pas s'il s'agit de classe en personne ou en ligne, NDLR).

Près du tiers des familles nous ont dit qu'elles n'arrivaient pas à combler leurs fins de mois, parce qu'elles sont incapables de conjuguer travail et éducation de leurs enfants. Kelsey Beson, Les Enfants D'abord

Seulement 10 % des parents interrogés déclarent qu'ils ont dû démissionner pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Les prairies (Manitoba et Saskatchewan) affichent le plus haut taux à l'échelle nationale à ce sujet, mais la différence reste négligeable entre les régions.

Enfin, 10 % des parents soulignent qu'ils ont dû prendre un congé autorisé au travail pour faire face aux défis que soulève la COVID-19 en milieu scolaire.

Méthodologie Le sondage a été réalisé du 2 au 6 octobre auprès de 751 parents au pays. Plus de mères ont été interrogées que de pères (421 contre 330). La marge d'erreur est de 3,7 %, 19 fois sur 20.

Mme Beson reconnaît que l'échantillon est restreint, mais assure qu'il est représentatif et proportionnel aux populations régionales. Elle se défend en outre d'être associée à tout groupe de parents qui souhaiterait maintenir les écoles ouvertes ou tenterait de les fermer.

Elle ne souhaite pas forcer les provinces à prendre une décision ou une autre à ce sujet, mais elle dit espérer que les ministères de l'Éducation se sentent préoccupés par les obstacles que rencontrent les familles au quotidien.