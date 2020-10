Radio-théâtre : Le long voyage de Pierre-Guy B. sur les ondes d’ICI Première

La pièce, une coproduction québéco-acadienne, est une fiction biographique, librement inspirée par la vie de Pierre-Guy Blanchard, compositeur, percussionniste et conteur acadien.

Elle raconte une odyssée introspective et échevelée sur le territoire de l'amitié, autour de la vie tumultueuse du lumineux Pierre-Guy B., ce voyageur vagabond de retour après sept ans d'exil. Un éloge à cet infatigable funambule et à ce qu'il y a de plus authentique en nous.

Le long voyage de Pierre-Guy B. Photo : Radio-Canada

Cette pièce de Christian Essiambre, Philippe Soldevila et Pierre Guy Blanchard, est une coproduction du Théâtre Sortie de Secours, du théâtre l'Escaouette et du Théâtre français du Centre national des Arts en codiffusion avec le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui.

Il s’agit de la deuxième pièce d’une trilogie. Elle fait suite aux Trois exils de Christian E.

Une adaptation radiophonique remplie de défis

En décidant d’adapter sa création à l'univers radiophonique, l’équipe d’auteurs a dû faire face à plusieurs défis, comme l’explique Philippe Soldevila, coauteur de la pièce, directeur créatif et metteur en scène.

Le défi, c’est de faire en sorte que toutes les références que le spectateur est capable de voir et qui l’amènent à comprendre où il est, soient, malgré tout, comprises avec l’oreille , dit-il.

Pierre Guy Blanchard, coauteur, acteur et compositeur de la trame sonore de l’œuvre, souhaitait éviter d’alourdir le texte.

On voulait le plus possible éviter des didascalies, c’est-à-dire ajouter du texte qui explique où on est , confie le protagoniste de l’œuvre.

Pour situer le public, il s’est plutôt tourné vers un de ses domaines d’expertise : la musique.

J’ai rajouté de la musique parce qu’il n’y a pas d’éclairage. Tu sais, l’éclairage, ça joue beaucoup là dans du théâtre [...] mais dans le [radio-théâtre] on n’a pas cet effet-là. Donc il a fallu rajouter des musiques qui aident les gens à comprendre qu’on change de scène, qu’on change de mood.

C’était vraiment vraiment trippant de pouvoir faire ça , se réjouit l'artiste multidisciplinaire, qui espère avoir d’autres occasions pour adapter des créations scéniques en radio-théâtre.

Pour écouter la pièce La diffusion de la pièce sera suivie d’un entretien animé par Guylaine Tremblay avec Christian Essiambre, Pierre-Guy Bertrand et Philippe Soldevila. Ceux qui ne peuvent syntoniser leur radio à 20 h jeudi soir pourront écouter la pièce et l’entretien en baladodiffusion sur l’application OHdio et le site web de Radio-Canada.

Avec les informations de Camille Bourdeau