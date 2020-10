Fenêtre sur les arts : théâtre et musique en ligne

Des souper-spectacles virtuels signés Québec Exquis!

Le concert de Patrick Watson sera disponible du jeudi 29 octobre au samedi 31. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

S'offrir un beau moment musical à la maison, tout en soutenant les restaurateurs et producteurs de chez nous : c'est ce que propose l'événement gourmand Québec Exquis!, qui a su s'adapter au contexte difficile de la pandémie.

Patrick Watson, Pascale Picard, Bobby Bazini et Gabrielle Shonk se joignent à la programmation du Festival avec des concerts intimes exclusifs, dont l’accès sera offert aux festivaliers ayant commandé des menus du volet manger À la maison .

Vivre cette expérience, c'est s'offrir un moment de divertissement à la maison tout en encourageant des industries lourdement affectées par le passage de notre région en zone rouge explique Vincent Lafortune, président de l’événement.

Le Festival mettra en vedette un artiste par semaine, du 8 au 31 octobre.

Semaine 1 : Gabrielle Shonk (du jeudi 8 octobre, 18h, au samedi 10 octobre, minuit).

Semaine 2 : Bobby Bazini (du jeudi 15 octobre, 18h, au samedi 17 octobre, minuit).

Semaine 3 : Pascale Picard (du jeudi 22 octobre, 18h, au samedi 24 octobre, minuit).

Semaine 4 : Patrick Watson (du jeudi 29 octobre, 18h, au samedi 31 octobre, minuit).

Tous les détails du10e festival gourmand Québec Exquis! sur quebecexquis.com  (Nouvelle fenêtre)

Claudia Genel

Le Théâtre du Nouveau Monde dans son salon

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) rend accessibles partout au Québec les spectacles de sa saison alternative d’automne en webdiffusion.

Ainsi, on aura l’occasion de voir la pièce de théâtre Prélude à la nuit des rois, du 9 au 18 octobre. Ce laboratoire public, inspiré de la pièce La Nuit des rois de Shakespeare, intègre la danse, la vidéo, la musique et le jeu. Benoît McGinnis, Ève Landry et Yves Jacques font partie de la distribution.

Aussi, deux concerts-théâtre réalisés en collaboration avec l’Orchestre Métropolitain seront disponibles prochainement : Pierre et le Loup, du 16 au 25 octobre, et Le Petit Prince, du 30 octobre au 8 novembre.

Ces webdiffusions sont offertes au coût de 17 $ chacune.

Valérie Cloutier

Lancement de Ombre! à L'Anti

La formation Ombre! lance le mini-album «Les grands vents». Photo : Radio-Canada / Courtoisie / @ Atwood Photographie

Ombre! lance le mini-album Les grands vents, ce samedi. Dany Asselin, l’auteur-compositeur-interprète derrière le projet Ombre!, montera sur les planches de L’Anti, entouré de ses quatre comparses.

Le nouveau mini-album laisse plus de place aux envolées musicales et aux solos, au grand plaisir des musiciens. Lors de la composition des nouvelles chansons, Dany Asselin avait la volonté de travailler différemment les arrangements. Les morceaux sont moins formatés, plus longs et plus complexes.

L’album autoproduit a été enregistré au Pantoum, quelques semaines avant la pandémie et est disponible depuis le 21 août dernier. Les fans de Karkwa se retrouveront dans la musique de Ombre!.

Le lancement virtuel de l’album Les Grands Vents se tiendra samedi, à 21h, en direct de l’Anti.

Pour plus de détails, visiter la page Facebook de l'événement  (Nouvelle fenêtre) .

Tanya Beaumont

Orgue en orgue

Le Palais Montcalm présente la 6e édition de l’activité d'Orgue en orgue. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

Le Palais Montcalm présente la 6e édition d'Orgue en orgue.

L'activité s'inscrit dans le cadre des Journées de la culture 2020, qui se déroulent, cette année, tout le mois d'octobre, sous le thème Les 1001 métiers de la culture .

C'est une programmation 100 % numérique qui est offerte pour découvrir le grand orgue Casavant du Palais Montcalm, ainsi que le métier d’organiste.

Richard Paré, organiste en résidence, offrira trois prestations sur l'instrument majestueux, pour lequel il ne tarit pas d'éloges.

Un orgue, t'as l'impression d'avoir une dimension orchestrale, ça peut être fort. Y'a beaucoup d'instruments dans cet orgue-là, qui est un seul instrument, mais qui en comporte plusieurs. On peut en même temps avoir quelque chose de tout à fait intime, petit et délicat, et puis avoir en même temps quelque chose de très grandiose...Il y a une espèce de sentiment de plénitude.

Les prestations seront en ligne à partir de 13 h, les dimanches 11, 18 et 25 octobre sur le site du Palais Montcalmhttps://www.palaismontcalm.ca/orgue2020/  (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros