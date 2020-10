1078 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Les plus récentes données des autorités de santé publique sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font donc état de 1078 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 82 992.

Sur les 9 décès rapportés jeudi, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 7 décès survenus entre le 1er et le 6 octobre et un décès avant le 1er octobre, pour un total de 5915 personnes décédées.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 16 par rapport à la veille, avec un cumul de 425. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 6, et s’élève désormais à 68.

Par ailleurs, les prélèvements réalisés le 6 octobre s’élèvent à 29 949, pour un total de 2 555 264.

Au vu de ce bilan, le premier ministre a affirmé en point de presse se sentir conforté dans ses décisions de fermer les salles à manger des restaurants, les bars et les gyms, et d'imposer le masque en classe au secondaire.

Il faut continuer de réduire nos contacts , a-t-il déclaré, en invitant une fois de plus les Québécois à télécharger l'application de notification Alerte COVID pour faciliter le traçage.

Je trouve ça irresponsable que le Parti québécois et Québec solidaire laissent penser qu'il y a des dangers pour les données personnelles [avec l'application]. Toutes les vérifications ont été faites et il n’y a aucun risque , a-t-il mentionné, en appelant l’opposition à se joindre aux efforts de son administration pour sensibiliser les Québécois à son utilisation.

À l'approche de la longue fin de semaine de l'Action de grâce, M. Legault a également demandé aux Québécois de rester à la maison, dans leur famille immédiate. Sur une note plus personnelle, il a ajouté pour sa part qu'il n'ira pas voir sa mère.

Il faut faire des sacrifices pour sauver le réseau de la santé , a insisté le chef du gouvernement québécois, qui encore une fois, choisit de comparer le bilan du Québec à celui des grandes villes américaines.

Comme il en a pris l'habitude depuis quelques jours, M. Legault a déclaré que tous les États de l'Est vivaient soit la même situation que le Québec ou une situation bien pire.

Ce que je vous dis, c'est que toutes les grandes villes et tous les États en Amérique du Nord dans l'est ont tous une situation comparable à nous. Écoutez, il y a une exception qui est l'Ontario. François Legault, premier ministre du Québec