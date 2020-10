Le fils de la victime d'une collision mortelle dénonce le manque d’excuses de Scott Moe

Honnêtement, c’est très décourageant et contrariant , explique Steve Balog, qui a appris que le premier ministre de la province était impliqué dans l’accident mortel qui a coûté la vie de sa mère plus tôt cette semaine.

Steve Balog affirme que son frère et lui ont cru Scott Moe lorsqu'il a dit qu'il leur tendrait la main et qu’ils ont attendu son appel mardi et mercredi. Ils ont vérifié leurs comptes Facebook et leurs courriels, mais aucun message ni appel n’est arrivé de la part du chef du Parti saskatchewanais.

De son côté, Scott Moe a présenté des excuses publiques mardi pour son rôle dans la collision mortelle. À l'époque, l’enquête policière a conclu qu'il avait commis une infraction de conduite négligente et d'inattention au volant et il lui a imposé une amende en vertu du Code de la route.

Scott a dit mardi qu’il n’avait pas encore pris contact avec la famille Balog pour présenter ses excuses. Je présenterai mes excuses les plus sincères auprès de la famille Balog, et je le ferai quand j’en aurai l’occasion, directement , a-t-il souligné aux journalistes mardi matin lors d’un événement électoral.

Mercredi matin, le premier ministre sortant a également révélé qu'il avait été accusé de conduite en état d’ivresse et de délit de fuite, en 1994. Il n’a pas abordé ces accusations jusqu'à présent, dit-il, puisqu’elles ont été suspendues et qu’il est innocent.

Scott Moe avait précédemment été condamné, en 1992, de conduite en état d'ivresse.

Le chef du Parti saskatchewanais a également révélé, lors de la même annonce, qu’il avait décidé d’attendre la fin des élections de cet automne pour appeler la famille Balog.

Quand cette discussion aura lieu, je pense qu’il est important qu’elle se déroule de manière significative. Je ne pense pas que l’environnement d’une campagne électorale soit le moment approprié , a-t-il souligné.

Steve Balog affirme être dégoûté de cette volte-face de la part du premier ministre. Une homme intègre, dit-il, laisserait les victimes décider du moment opportun pour la présentation des excuses.

Je ne comprends pas pourquoi vous diriez une chose pour changer d’avis le lendemain. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas tendu la main pendant 23 ans, et maintenant il est trop occupé pour le faire , dit-il.

Steve Balog dit qu’il aperçoit un comportement contraire à l’éthique dans les gestes du premier ministre et que ces gestes le poussent à examiner de plus près le cas de sa mère et les autres incidents impliquant Scott Moe.

Il ajoute que ce dernier privilégie les calculs politiques plutôt que le besoins d’une famille en deuil.

