Justin Trudeau ne critique pas la gestion de la pandémie au Québec

Avec 81 914 cas depuis le début de la pandémie, le Québec surpasse l’Ontario, une province pourtant plus peuplée, quant au nombre de cas. Cette dernière en a enregistré 55 945 depuis mars.

En entrevue à l’émission Première heure jeudi matin, M. Trudeau dit être préoccupé par cette deuxième vague, partout au pays, et bien sûr au Québec .

Le rôle du fédéral, ç’a été d’être là pour tout le monde, pour le pays, pour les citoyens et les gouvernements aussi. On a offert des outils et des ressources pour offrir du temps pour faire du traçage. Vous savez, les gens prennent leur propre décision, nous on n’est pas là pour juger , répond-il en lien avec les choix pris par les gouvernements des provinces.

Il précise ensuite qu’il y a une différence parmi les provinces concernant les effets de la crise. Sans préciser ces différences, le premier ministre ajoute qu’une analyse de la situation sera réalisée.

Les transferts en santé?

Justin Trudeau n’a pas confirmé ni infirmé s’il allait augmenter les transferts du gouvernement fédéral vers les provinces en matière de santé.

Les provinces et territoires exigent que ces transferts en santé soient haussés de 28 milliards de dollars dès l'an prochain.

Une rencontre devait avoir lieu le 24 septembre entre M. Trudeau et le Conseil de la fédération, dont le premier ministre François Legault est président. Elle a cependant été annulée. Pour le moment, Justin Trudeau a accepté de miser sur une rencontre virtuelle avec les dirigeants, mais aucune date n’a encore été confirmée.

Je suis très ouvert pour parler des transferts en santé. On va s’asseoir et on va écouter les provinces. On veut savoir comment on peut aider pour nos aînés, pour investir dans l’avenir, dans les gens, mais je ne vais pas négocier sur la place publique, vous comprendrez , affirme M. Trudeau.

Le premier ministre a ensuite rappelé les investissements effectués depuis le début de la crise sanitaire pour aider les provinces en santé.

On a annoncé un milliard aux provinces dès le début pour la santé. Par la suite, on s’est entendu sur un plan de relance de 20 milliards cet été. Et ensuite, les gens s’attendent à ce qu’il y ait un niveau d’imputabilité dans les investissements, et on reconnaît absolument notre champ de compétence, alors on va voir que ce soit utilisé de la bonne façon.

Une crise polarisée aux États-Unis

Comme à son habitude, Justin Trudeau n’a pas voulu s'immiscer dans la campagne électorale aux États-Unis.

Il a cependant tenu à rappeler qu’au Canada, les dirigeants et politiciens ont été en mesure de gérer la pandémie en évitant les débats partisans.

On voit que la COVID est un enjeu très partisan aux États-Unis. Mais pas au Canada. J’ai tellement bien travaillé avec M. Legault et les autres. On est très chanceux. Aux États-Unis, ce n'est pas cette situation et c’est ce qui préoccupe en ce moment.

Il soutient que son gouvernement se prépare à toutes éventualités face à l’avenir politique de nos voisins du Sud.

On se prépare, on regarde ce qui se passe, mais on ne s’en mêle pas , dit-il.

Avec les informations de Claude Bernatchez