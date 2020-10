Grave accident de travail : deux entreprises de l'Î.-P.-É. mises à l'amende

Deux entreprises de construction et un contremaître de l'Île-du-Prince-Édouard sont mis à l'amende par la Cour provinciale à la suite à un accident de travail qui a laissé un ouvrier gravement handicapé.

Les deux entreprises et le contremaître ont reconnu qu'ils n'avaient pas fourni d'équipement de protection contre les chutes à leurs travailleurs.

Le 4 septembre 2019, un ouvrier, Ryan Mahar, âgé de 33 ans, est tombé d'un échafaudage alors qu'il travaillait avec une équipe de l'entreprise Seymour DesRoches Construction pour construire un entrepôt de pommes de terre à Elmsdale, dans l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le travailleur a subi de graves lésions cérébrales, notamment. Il est toujours à l'hôpital du comté de Prince, à Summerside, dans ce que ses médecins décrivent comme un état végétatif d'invalidité totale , selon les documents du tribunal.

Ryan Mahar travaillait pour Seymour DesRoches Construction depuis seulement trois mois au moment de l'accident.

Selon un exposé conjoint des faits présenté devant la Cour provinciale, l'entreprise G.E. Macneill Contracting, d'Alberton, avait été engagée comme entrepreneur général pour construire l'entrepôt de pommes de terre et avait engagé Seymour DesRoches Construction, de Kensington, comme sous-traitant.

Le jour de l'accident, Ryan Mahar se trouvait sur un échafaudage sans protection, à une hauteur d'environ 5,5 mètres, alors que des ouvriers installaient les chevrons du toit de l'entrepôt à l'aide d'une grue. Il a été frappé par derrière par un chevron lorsqu'un câble a cédé. Il est tombé au sol sur une surface de béton.

Les deux entreprises de construction et le contremaître ont plaidé coupables à des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Île-du-Prince-Édouard. G.E. Macneill Contracting et Seymour DesRoches Construction ont été condamnées à payer chacune une amende de 40 000 $, alors que le contremaître Sean Campbell a été condamné à payer une amende de 2000 $.

Une partie de cette somme sera utilisée par la province pour des programmes de sensibilisation sur les mesures de protection contre les chutes.

Aucune peine ne peut faire contrepoids à la tragédie qui s'est produite , a déclaré la juge Krista MacKay, de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, lors du prononcé de la peine au palais de justice de Summerside, mercredi. Il n'avait pas de rampe ou quoi que ce soit pour empêcher une chute.

Par ailleurs, une enquête menée par des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail a révélé plusieurs lacunes sur le chantier de construction.

Selon des témoins, aucun travailleur sur le chantier à Elmsdale ne portait d'équipement de protection contre les chutes. De plus, le câble attaché au chevron du toit était de mauvaise qualité et mal entretenu , selon le rapport d'enquête.

Quelques semaines avant l'accident, le 6 août 2019, l'entreprise Seymour DesRoches Construction avait reçu un ordre d'arrêt de travail de la part des autorités de la santé et de la sécurité au travail sur un autre chantier de l'Île-du-Prince-Édouard parce que ses travailleurs n'avaient pas reçu de formation sur la prévention des chutes.

J'ai du mal à accepter ça... Moins d'un mois avant [l'accident], il y avait eu un ordre d'arrêt de travail [pour des raisons semblables de sécurité] , a commenté la juge Krista MacKay.

Avec des renseignements de CBC