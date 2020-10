Les écoles secondaires du Québec apprivoisent les nouvelles règles en zone rouge

Tous les élèves devront dorénavant porter un masque en tout temps, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, sauf pour le dîner, et ceux de 4e et 5e secondaire doivent s’astreindre à suivre un enseignement à distance une journée sur deux.

Ces mesures sont officiellement en vigueur pour 20 jours, soit jusqu'au 28 octobre, mais elles pourraient être prolongées selon l'évolution de la maladie.

Des directrices d’établissements interrogées par Radio-Canada ne cachent pas que les élèves des écoles secondaires touchées par ces nouvelles contraintes ne sont guère enchantés de devoir porter leur masque en tout temps.

Ce n’est pas très bien accueilli. Les élèves ne sont pas contents de cette mesure-là , concède Geneviève Richard, directrice de l’école secondaire de Mortagne, qui accueille plus de 2700 élèves à Boucherville, en Montérégie.

Par contre, nos élèves sont aussi extraordinaires, ils ont une belle capacité d’adaptation , ajoute Mme Richard en entrevue à Tout un matin.

Depuis le début de l’année, toutes les mesures qu’on a mises en place dans l’école sont très bien respectées par les élèves. Alors même s’ils ne sont pas en faveur de cette mesure-là pour la majorité, je ne suis pas inquiète que ce matin nous n’aurons pas trop de discipline à faire. Geneviève Richard, directrice de l’école secondaire de Mortagne

Même son de cloche à l’école secondaire Roger Comtois de Québec, fréquentée par quelque 1700 élèves.

Chaque élève a un degré de tolérance différent. On ne peut pas généraliser. Mais hier [mercredi], ce que j’entendais, c’est "madame, quand est-ce qu’on va respirer?" , relate la directrice, Laurie L’Hérault, rencontrée jeudi avant la rentrée des classes.

Pour eux autres, être assis en classe, à leur pupitre, et porter le couvre-visage, c’est un non-sens. Il y en a qui disent : "ça va me déconcentrer" , dit-elle, avant de relativiser. Il y en a d’autres qui s’acclimatent et qui me disent : "moi, je ne le sens même plus dans mon visage".

Le défi technologique de l'enseignement à distance

Pour les élèves de 4e et 5e secondaire, le défi consistera à demeurer intéressés à suivre leurs cours pendant des journées complètes depuis leur résidence, souvent en l’absence de leurs parents.

Un défi qui n’a d’égal que celui des enseignants, selon Geneviève Richard de l’école de Mortagne. Ce qui est demandé aux enseignants est énorme. On leur demande une grande capacité d’adaptation , dit-elle.

Ils doivent avoir beaucoup de souplesse parce que l’enseignement hybride demande de revoir complètement la planification de l’enseignement, notamment pour des laboratoires en sciences, qu’on ne peut pas faire à distance , indique-t-elle.

Mme Richard assure cependant que son personnel est prêt à relever le défi, grâce à ce qui a été appris lors de la première vague de COVID-19 le printemps dernier, et à la préparation effectuée depuis le début de l’année scolaire.

L’aspect technique n’était pas présent l’année dernière pour nous. L’équipement pour le personnel n’était pas adéquat , raconte la directrice, qui s’est donc attelée au problème avec son équipe dès la rentrée scolaire.

Tout le personnel a [maintenant] un équipement adéquat. Et ils avaient comme mandat de se préparer à l’enseignement à distance. [Ils] devaient se préparer et pratiquer avec les élèves en classe pour s’assurer que les élèves allaient être capables de se brancher [et qu’ils pourraient] donner des devoirs aux élèves via les outils.

L’autre aspect de ce défi technologique consiste à s’assurer que tous les élèves ont des ordinateurs ou des tablettes pour pouvoir suivre ses cours. À l’école secondaire de Mortagne, un sondage a permis d’identifier 400 familles qui devaient être dûment équipées.

J’ai des familles qui ont trois enfants. Donc, ils ne peuvent pas suivre les cours en même temps s’ils ont seulement un outil , explique Geneviève Richard, qui souligne le travail du personnel de l’école, dont celui chargé des ressources informatiques, pour être prêt.

Toutes les familles ont été rejointes en 4e et 5e secondaire. Tous les élèves ont un portable pour eux. J’ai quelques familles qui ne les ont pas récupérés, mais le portable les attend à l’école. Donc ce matin, les écoles vont pouvoir commencer avec les outils , affirme-t-elle.

À l’école Roger Comtois, la directrice Laurie L’Hérault comprend que l’objectif du gouvernement de ne pas fermer les écoles est louable. Il ne faut pas fermer les écoles. On a vu l’impact de ça le printemps dernier, admet-elle sans détour. On a réalisé que l’école, c’était irremplaçable.