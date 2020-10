Un cours obligatoire sur la culture autochtone pour les avocats albertains

Les avocats albertains devront suivre une formation sur la culture autochtone dès l’année prochaine, dans le cadre de l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. L’objectif est de sensibiliser les avocats au traitement des Autochtones par le système de justice et de s'assurer que les membres des Premières Nations soient mieux servis.

Le cours d’une durée de six heures portera sur l’histoire et l’héritage des pensionnats autochtones, les droits issus des traités, le droit autochtone ainsi que sur les relations entre la Couronne et les Autochtones.

Le président de la Law Society of Alberta, Ken Teskey, explique que ce genre de formation est rarement obligatoire, mais tous les avocats de la province doivent être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les Autochtones.

Les avocats servent le public albertain. Ils doivent donc tous, peu importe leur domaine d'expertise, avoir des connaissances de base sur ces questions , dit-il.

La sénatrice albertaine métisse Patti LaBoucane-Benson a longtemps travaillé auprès des familles autochtones et sur la question des traumatismes historiques des Premières Nations.

Elle croit que le système de justice doit comprendre les racines du problème pour pouvoir s’y attaquer et que cette formation est un pas dans la bonne direction.

Pendant tellement d’années, notre système de justice était construit sur des préjugés très racistes envers les Autochtones. C’est une première étape pour la déconstruction de ces stéréotypes coloniaux , affirme Patti LaBoucane-Benson.

L’avocat albertain et vice-président de l’Association du Barreau autochtone du Canada, Brooks Arcand-Paul, est du même avis.

Souvent, les gens ne comprennent pas la réalité des Autochtones, l’héritage des pensionnats autochtones. Cela va permettre aux avocats de mieux comprendre les Autochtones qu’ils représentent , dit-il.

Le cours sera disponible à partir de 2021 et payé par la Law Society of Alberta. Les avocats de la province auront 18 mois pour le compléter.

Plus de formation pour les policiers

Plus tôt cette semaine, le chef de la police d’Edmonton Dale McFee a lui aussi réaffirmé le besoin des policiers d’Edmonton d’être sensibilisés aux réalités des minorités, notamment celle des Autochtones.

Il affirme que le Service de police de la capitale albertaine accroîtra la formation concernant les traumatismes vécus par les communautés minoritaires et les préjugés des policiers.

Selon Dale McFee, le Service de police se servira du travail fait auprès des communautés LGBTQ+ pour développer et étendre sa formation.

Avec les informations de Colleen Underwood