Un arbre pour chaque nouveau-né à Beresford

Elle offre un arbre pour tous les nouveau-nés et pour chaque enfant adopté à Beresford en 2020.

Ce programme innovateur nous permet d'accueillir nos nouveau-nés d'une façon originale et du même coup, de verdir notre belle ville , explique dans un communiqué le maire Jean-Guy Grant.

L'initiative du programme appelé Un enfant, un arbre provient du comité d'environnement et d'embellissement, composé de citoyens et de conseillers municipaux.

Ces arbres, à l'image des enfants auxquels ils sont associés, représentent le futur de notre communauté et feront maintenant partie de notre quotidien , ajoute le maire.

Jean-Guy Grant, maire de la Ville de Beresford. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le directeur des relations stratégiques de Beresford, Vincent Poirier, estime que le programme, qui existe ailleurs au pays, ne peut être que positif à moyen et à plus long terme.

C'est certainement un signe que la communauté reconnaît l'apport des jeunes familles et des enfants dans notre ville et puis l'importance d'avoir des nouvelles familles pour la vitalité de notre ville.

La plantation des arbres sera coordonnée par la Ville avant l'été prochain.

Soit sur le terrain familial ou encore sur celui des grands-parents s'ils habitent à Beresford. Et puis pour une personne disons qui habiterait en appartement, qui n'a pas de terrain, eh bien on va s'entendre avec eux et on pourra planter l'arbre dans un des parcs de la ville , précise Vincent Poirier.

Grandir et prospérer

Une petite plaque sera rattachée à l'arbre pour identifier l'enfant auquel il est associé.

La famille aura une appartenance à cet arbre puis les enfants pourront voir cet arbre-là prospérer au fil des ans en plus d'agrémenter la beauté naturelle de notre ville , mentionne le directeur des relations stratégiques.

Des variétés d'arbres qui poussent dans la région, comme les érables, les chênes et les tilleuls, seront choisies. Le programme est offert en partenariat avec l'entreprise Pelouse Brunswick de Beresford.

Les familles intéressées peuvent se procurer un formulaire à partir du site web de la Ville ou en se rendant aux bureaux municipaux. La Ville de Beresford souhaite pouvoir poursuivre le programme au cours des années à venir.