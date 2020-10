Manque d'ambulances à Lévis : Christian Dubé interpellé

Gestionnaires et employés de Dessercom en ont marre de la sourde oreille de Québec sur le manque de ressources ambulancières à Lévis, à ce point qu’ils unissent leurs voix dans une lettre destinée jeudi matin au ministre de la Santé, dont Radio-Canada a obtenu copie.

À l’ère de la pandémie, les appels d’urgences ne prennent pas de pause, bien au contraire. Syndicat et patronat exigent conjointement que cette situation problématique évolue. Environ 140 signataires interpellent donc personnellement Christian Dubé, jadis député de Lévis.

En septembre seulement, les paramédics de Lévis ont connu une hausse d’appels de l’ordre de 16 % comparativement à l’année précédente. Les paramédics sont au front quotidiennement et subissent depuis trop longtemps les effets néfastes des ruptures de service ambulancier. Il manque en moyenne une ambulance pendant huit heures, et ce, tous les jours. Cette situation est intenable et le risque pour la population est réel , peut-on lire dans la lettre.

Notre demande est claire et depuis longtemps: il est impératif d’ajouter plus de 200 heures de service à Lévis, soit une hausse de 25 % d’ambulances sur le terrain, afin de mener convenablement notre mission première .

L'ironie du décès de l'ambulancier Hugo St-Onge

Le manque de ressources ambulancières sur le territoire de Lévis est dénoncé par les acteurs du milieu depuis 4 ans. Cette problématique est d’autant plus médiatisée depuis les conclusions du coroner sur la mort de Hugo St-Onge, ce jeune ambulancier de 24 ans décédé à Lévis d’un arrêt cardio-respiratoire, entre autres parce que les ambulanciers qui devaient le secourir ont mis plus du double du temps recommandé pour intervenir.

Depuis 4 ans, les paramédics sonnent l’alarme et pressent les autorités de la santé d’agir. Ce dossier est devenu encore plus poignant lorsque notre jeune collègue paramédic Hugo St-Onge est décédé en décembre 2017 d’un problème cardiaque et qu’il y a eu, ironiquement, un important délai avant l’arrivée d’une ambulance .

Nous ne devons pas attendre qu’un autre drame ne survienne pour ces mêmes raisons avant d’agir .

Nous demandons au ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Christian Dubé, d’agir rapidement Le problème est clairement identifié, la solution aussi, il suffit pour les acteurs de la Santé de s’engager et d’aller de l’avant , conclut la lettre.

Avec la collaboration de Marie-Pier Bouchard