COVID-19 : Fermeture d’une autre école à Ottawa

Sur la page Facebook de l’École secondaire catholique Franco-Cité, on peut lire : L'école passe en mode virtuel pour une période d'au moins 14 jours suite à une décision de Santé publique Ottawa. Les cours auront lieu selon l'horaire habituel.

Selon les chiffres comptabilisés pour l’ensemble des établissements scolaires du CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est en date du mercredi 7 octobre, on compte 60 cas actifs confirmés parmi les élèves et le personnel. Pour Franco-Cité on répertorie 9 cas actifs et 13 classes en isolement avant d'annoncer la fermeture.

C’est 10 cas de COVID-19 de plus que lundi, alors que le conseil francophone annonçait la fermeture de l’école Horizon-Jeunesse en raison d’une éclosion.

Dans les établissements du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario ( CEPEOConseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario ), on note une diminution légère des cas relativement au début de la semaine. Mercredi après-midi, l’organisation répertoriait 11 cas actifs auprès des élèves et 8 cas chez des membres du personnel.

Cinq classes sont fermées pour cause de la COVID-19 dans des écoles du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario . Le conseil scolaire francophone considère seize cas comme étant résolu.

Encore un cas à L’École secondaire de l’Île

En Outaouais, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ( CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ) rapporte trois nouveaux cas de COVID-19 dans ses écoles.

Dans les trois cas, ce sont des élèves qui ont été déclarés positif à la COVID-19, à l’ École secondaire de l’Île, l’École internationale du Village et l’École secondaire Grande-Rivière.

Les autres élèves peuvent continuer à fréquenter l’école, à moins d’avis contraire de la Santé publique. Il est recommandé de surveiller les symptômes de votre enfant pour une période de 14 jours , peut-on lire dans la lettre signée conjointement par les directions d’école et Nadine Peterson, la directrice de l’éducation du CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais .