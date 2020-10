Ne nous voilons pas la face, les attentes étaient grandes par rapport à ce débat. Après un premier débat présidentiel où la cacophonie avait régné et qui avait découragé bien des électeurs américains, déçus de la tournure amère de ce rendez-vous, le duel Harris-Pence promettait une joute plus civilisée avec bien des questions sur le rôle éventuel des candidats à la vice-présidence s’ils se retrouvaient à la place de leur patron respectif.

Bien des yeux et des oreilles étaient notamment tournés vers Kamala Harris, colistière de Joe Biden. Celle qui pourrait un jour, en cas d’élection de Joe Biden, remplacer celui-ci à cause de la logique mathématique (il a presque 78 ans) avait une chance de se faire valoir dans ce débat unique. Les Américains qui ne la connaissaient pas voulaient certainement en savoir plus sur ses idées et sur son esprit qualifié souvent de combatif.

Avec un réquisitoire cinglant livré en introduction du débat contre l’administration Trump, la représentante californienne n’a pas mâché ses mots et est allée à la jugulaire en faisant l’inventaire des cafouillages dans la gestion de la pandémie.

Ce faisant, elle poussait ainsi le thème de campagne principal de Joe Biden, la santé. Cette santé si menacée, disent les démocrates, surtout si la candidature d’Amy Coney Barrett, une juge conservatrice, est confirmée au cours des prochaines semaines par le Sénat. Choisie par le président Donald Trump, Mme Coney Barrett ferait basculer davantage vers la droite le plus haut tribunal du pays.

Et sa présence à la cour serait l’occasion de remettre sur la table, selon les démocrates, la réduction de l’accès à des soins de santé pour des millions d’Américains en abolissant l’Obamacare, l’un des héritages du précédent président en ligne de mire des républicains.

En règle générale, Kamala Harris a parfois marqué quelques points, mais en a manqué aussi lors de ses attaques contre son adversaire.

Des différences fondamentales

Dans le camp républicain, Mike Pence, qui en était à sa deuxième expérience de débat après celui de 2016 face à Tim Kaine (qui s’en souvient vraiment?) n’est pas un personnage des plus flamboyants, mais est plutôt efficace quand vient le temps de vanter les qualités de son président.

Dans cette optique, il n’a pas failli à sa tâche de défense du bilan parfois chaotique du locataire de la Maison-Blanche et à mettre ses positions conservatrices en avant. L’avortement, non. La brutalité policière, non, mais cela n’excuse pas les émeutes et les violences dans les rues depuis l’affaire Georges Floyd ou Breonna Taylor. Les changements climatiques? Oui, le climat change, mais ce n’est pas clair si l’activité humaine en est responsable.

Autant d’arguments déballés sans surprise par le républicain, quitte à souvent dépasser ses temps de réponse octroyés par la modératrice Susan Paige, journaliste politique du quotidien USA Today.

Des questions essentielles sans réponses

On ne peut passer à côté du rôle de la modératrice qui n’arrivait pas souvent à faire respecter les temps de parole, mais qui, surtout, a peiné toute la soirée à obtenir de vraies réponses à ses questions pourtant bien ciblées.

Le rôle est forcément ingrat, mais bien des Américains voulaient notamment entendre des réponses convaincantes à deux questions fondamentales qui ont été posées. Étant colistier ou colistière d’un candidat présidentiel qui a 74 ans et l’autre presque 78 ans, que feriez-vous si vous preniez leur place? Discutez-vous de façon transparente des enjeux de santé et d’éventuelles invalidités de votre patron dans le futur?

Malheureusement, chaque candidat a contourné ces questions en parlant des accomplissements de leur candidat présidentiel. Ceux qui espéraient une relance de la modératrice pour répondre de façon précise n’en ont pas eu pour leur argent. Et c’est dommage, car pour une fois qu’un débat vice-présidentiel promettait tant, le résultat espéré n’était pas au rendez-vous.

Oui, les deux candidats ont livré la vision très différente de leur ticket respectif, mais cela s’est fait grâce à des lignes politiques écrites à l'avance, un peu comme des cassettes.

Quand un insecte s’invite au débat

Une mouche qui s'est posée sur la tête du vice-président Mike Pence a créé un véritable buzz sur les médias sociaux pendant le débat. Photo : Reuters

Sur une note plus légère, alors qu’il ne restait que deux trois sujets à aborder pendant ce débat, une bestiole a déclenché bien des passions sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’une mouche s’est posée sur les cheveux de Mike Pence, à partir de ce moment, les utilisateurs de Twitter n’en avaient plus que pour elle. Les memes ont commencé à pulluler sur cet épisode divertissant, certes, mais qui faisait presque oublier les enjeux réels de la soirée.

L’équipe de Joe Biden, plutôt vite sur ses patins, a bien vite récupéré la chose en créant l’adresse internet flywillvote.com (la mouche votera) qui renvoie à un site pour que les électeurs votent pour les démocrates. Pas de quoi faire mal à une mouche...

En attendant et si tout se passe comme prévu, il reste deux débats opposant Donald Trump et Joe Biden, l’un doit avoir lieu à Miami le 15 octobre et le dernier à Nashville, au Tennessee, le 22 octobre.

Cela changera-t-il vraiment la donne, faut-il demander aux Américains? Silence... on entendrait presque une mouche voler.