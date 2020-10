Élections C.-B. : l’économie au centre des priorités dans l’Okanagan

L’entreprise privée a toujours eu une place primordiale dans l’Okanagan, cette région portée par ses vignobles et son industrie touristique. Avec la pandémie, l’économie est l’enjeu prioritaire des élections, plus que jamais.

Les magnifiques paysages de l'Okanagan ont été moins visités cet été à cause de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

La grande majorité de l’Okanagan abrite des châteaux forts libéraux, une situation qui ne risque pas de changer le 24 octobre. Si le NPD compte sur sa gestion de la pandémie pour faire élire plus de députés, les mesures sévères imposées pourraient jouer contre le parti du premier ministre John Horgan.

Des restrictions trop sévères?

L’homme d’affaires Alexandre Brabant a l’impression que la crise a été bien gérée, mais il croit que les restrictions devraient varier selon le nombre de cas dans chaque région. Les commerces comme les restaurants en souffriraient moins. Peut-être que les mesures mériteraient d’être un petit peu plus souples localement , avance-t-il.

Alexandre Brabant travaille de la maison depuis de nombreuses années. La pandémie n'a pas affecté son entreprise, mais il s'attriste de voir les commerces de Kelowna souffrir autour de lui. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

La pandémie a justement mis en lumière l’importance d’appuyer non seulement les petites entreprises de la région, mais surtout les producteurs locaux. C’est le cheval de bataille de David Beaudoin, qui est ambassadeur de fromages canadiens.

David Beaudoin, qui fait la promotion des fromages canadiens, voudraient bien que le gouvernement viennent davantage en aide aux producteurs locaux. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Je veux faire comprendre aux gens à quel point c’est important non seulement d’acheter local, mais d’acheter de nos propres producteurs, de nos propres fermiers , insiste-t-il.

David Beaudoin croit que le gouvernement pourrait faire plus pour les aider.

Boundary-Similkameen, un espoir pour le NPD

Certains électeurs, comme le fermier de Keremeos Alain Péron, croient que le NPD n’a pas de chance dans la circonscription de Boundary-Similkameen parce qu’elle est trop conservatrice. Mais d’autres pensent qu’il est possible d’y voir un changement de couleur politique.

La députée sortante, la libérale Linda Larsen, ne se représente pas et c’est une conseillère municipale d’Oliver, Petra Veintimilla qui veut la remplacer. La lutte se jouera entre elle et le directeur régional de Kootenay-Boundary, le néo-démocrate Roly Russell.

Johanne Dupont et Charles Perrutel doivent fermer leur restaurant deux jours par semaine à cause du manque de main d'oeuvre. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Les propriétaires du restaurant Convivia Bistro d’Osoyoos, Charles Perrutel et Johanne Dupont, sont ravis de leur vie ici, non seulement pour son climat et la gentillesse des gens, mais pour tous les services disponibles. Socialement parlant et économiquement parlant, moi je n'ai aucun problème , confie le chef cuisinier. Il croit que les gens satisfaits comme lui voteront pour les candidats du parti qui formera le gouvernement.

Si certains commerces de l'Okanagan souffrent de la pandémie, d'autres, comme le Convivia Bistro d'Osoyoos, font de bonnes affaires. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Mais Johanne Dupont voudrait bien que ces candidats s'attaquent à une question cruciale : la pénurie de travailleurs.

On ne trouve pas d'employés. Ici, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient se monter, mais tout le monde a le même problème ici à travers la vallée de l'Okanagan , constate la propriétaire, découragée.

Les enjeux économiques sont de taille et seraient au coeur de la campagne électorale, si seulement cette campagne prenait vraiment son envol. Dans l’Okanagan, elle est loin de soulever les passions.