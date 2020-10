Les piscines de Québec fermées, mais les patinoires ouvertes sans vestiaire

Afin de se conformer au décret du gouvernement Legault, les bains libres seront suspendus dès jeudi à Québec. Toutefois, les activités libres comme le patinage et le soccer sont maintenues.

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, la Ville de Québec valide les fermetures mises en place pour se conformer aux nouvelles mesures gouvernementales en vigueur dès le 8 octobre.

Les centres communautaires, les salles d'entraînement et les piscines fermeront leurs portes.

Les arénas, les gymnases et les stades intérieurs demeurent ouverts pour les activités libres, mais les vestiaires ne seront plus accessibles. Les citoyens devront arriver vêtus pour leur activité. Le maximum de 25 personnes demeure et les estrades sont fermées , précise-t-on.

L'administration Labeaume a fait peu de modifications depuis sa conférence de presse de lundi. La Ville laissait entendre que le bain libre serait maintenu, tout comme les activités libres. Finalement, il en a été décidé autrement.

Comme mentionné lundi lors du point de presse du maire de Québec, ces mesures pourraient être modifiées à la suite de la réception et de l’analyse du décret gouvernemental , peut-on lire. Le décret a été publié en fin de soirée, après la diffusion du communiqué.

Parcs et modules de jeux

Tous les parcs, les modules de jeux et les bases de plein air demeurent accessibles, mais les activités organisées en groupe sont suspendues.