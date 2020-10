Trump veut que les militaires américains aient quitté l’Afghanistan d'ici Noël

Ce retrait tel qu’annoncé est plus rapide que prévu par l'accord entre les États-Unis et les talibans.

M. Trump promet depuis des années de mettre fin aux guerres sans fin , et il n'a jamais caché qu'il espérait accélérer le retrait d'Afghanistan à l'approche de la présidentielle.

L'administration Trump s'est engagée à retirer toutes les troupes américaines d'Afghanistan à la mi-2021 au plus tard dans un accord historique signé le 29 février avec les talibans pour mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. En échange, les talibans se sont engagés à ne pas laisser des terroristes opérer depuis les territoires qu'ils contrôlent, et à entamer des négociations de paix directes et inédites avec le gouvernement de Kaboul.

Ces dernières ont commencé en septembre, avec plusieurs mois de retard, et n'ont pas encore permis d'aboutir à une entente pour diminuer la violence, voire conclure un cessez-le-feu.

En septembre, il y avait 8600 militaires américains en Afghanistan. Le Pentagone avait indiqué qu'une nouvelle phase du retrait était imminente.

Robert O'Brien, conseiller à la sécurité nationale, a indiqué mercredi que Washington réduirait les effectifs à 2500 hommes d'ici le début de l'année prochaine.