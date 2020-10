Festival du Voyageur : un surplus, mais l’impact de la pandémie n’est pas connu

On est vraiment vraiment chanceux qu’on a pu monter une édition 2020 juste avant la pandémie, il y a tellement d’autres organismes dans le monde des arts et de la culture qui ont du annuler leurs événements , affirme le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau.

Ainsi, pour l’exercice financier 2019-2020, l’organisme affiche un surplus de 128 421 $. Nous avons aussi réussi à survenir les défis financiers des dernières quelques années , indique le rapport annuel de l’organisme, qui se félicite d’avoir atteint le seuil de la rentabilité.

Le plus grand festival hivernal de l’Ouest canadien a accueilli plus de 73 000 visiteurs en 2020.

On pense qu’on est dans une position très forte pour le festival 2021 , indique Darrel Nadeau. Il reconnaît cependant que le festival a vu baisser ses revenus cet été, faute de locations du Fort Gibraltar pour des mariages et en raison d’une programmation limitée par la COVID-19.

On se prépare pour une perte financière pour le festival d’hiver. Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur

Dans tous les cas, le 52e Festival du Voyeur de cet hiver sera très différent des années précédentes, indique le directeur général. Cependant, l’organisme a pu s’y prendre bien à l’avance et observer les modèles adoptés par d’autres grands événements.

Darrel Nadeau s’attend à une programmation qui combine des événements virtuels et des événements en personne. Puisque la plupart de ses activités se déroulent en plein air, le Festival du Voyageur est mieux loti que d’autres festivals, note-t-il, vu que les activités extérieures posent un risque moins élevé de transmission du nouveau coronavirus.

Le moral est fort , affirme M. Nadeau, surtout depuis qu’on a choisi quelques scénarios plus probables, plus modestes [pour le festival de 2021] qui pourront fonctionner avec les restrictions de la santé publique .

Il note que le Festival du Voyageur n’envisage pas de mises à pied.

Nouvelle présidente

Lors de l’assemblée générale mardi, Natalie Thiesen a été élue présidente du Festival du Voyageur. La directrice des ventes de Tourisme Winnipeg remplace la présidente sortante Lynne Connelly.

Mme Thiesen est au conseil d’administration du festival depuis six ans, dont deux comme vice-présidente. Avec son profil en tourisme, elle souhaite agrandir le festival, bien que ce ne sera pas pour 2021, en raison de la pandémie, dit-elle.

Elle souhaite aussi mettre l’accent sur l’inclusion, la réconciliation et la sécurité des festivaliers. Je suis une maman, j’ai un fils de 4 ans, d’une famille exogame, et je crois que c’est super important qu’on apporte plus d’inclusivité au festival , affirme Natalie Thiesen.

Ce qui m’énergise et me motive c’est que malgré le fait qu’on ait des défis devant nous, je pense qu’il n’y a pas un meilleur moment pour le Festival du Voyageur et pour promouvoir cette joie de vivre , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Marie-Gabrielle Ménard