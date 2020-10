Des citoyens s’organisent pour lutter contre les revendeurs de drogue

Un groupe Facebook appelé NO MORE tente de mettre de la pression sur un homme qui est, selon lui, un revendeur de drogue et qui demeure à moins de 50 mètres d’une école du quartier South Porcupine de Timmins.

Le groupe NO MORE explique sur sa page être préoccupé par la présence du fentanyl et de l’héroïne mauve dans la communauté.

Des gens manifestent devant des maisons où ils croient que des revendeurs habitent. Photo : Avec l'autorisation de @Lou Lemieux

Le groupe cible un présumé revendeur de drogue qui se serait établi à quelques pas d’une école du quartier.

Un concert de klaxons

Le message du groupe NO MORE, qui a maintenant plus de 1000 abonnés, a eu un écho dans la communauté de South Porcupine.

Terry Bellemare, un résident du quartier, a été le premier à protester en face des maisons des revendeurs présumés. Il a été rapidement rejoint par d’autres citoyens.

Les pancartes encouragent les automobilistes à klaxonner pour soutenir la cause du groupe NO MORE. Photo : Avec l'autorisation de @Lou Lemieux

Depuis quelques jours, les automobilistes klaxonnent à qui mieux mieux devant une maison où vivrait un revendeur.

Ils veulent envoyer un message à la police.

Toutefois, jeudi dernier, Louise Lemieux a publié une vidéo sur la page du groupe demandant à ses membres de limiter le bruit et de respecter les règles d’affichage de la Municipalité.

Surdoses à Timmins : De janvier 2020 au 16 septembre 2020 : 161 appels liés à des surdoses

16 décès liés aux surdoses (doivent être confirmés par le coroner de l'Ontario) Source : Bureau de santé Porcupine

La police décourage ces agissements des citoyens

Le Service de police de Timmins explique être bien conscient de la crise des opioïdes qui sévit dans la municipalité.

Marc Depatie, responsable des affaires communautaires, reconnaît que la création du groupe NO MORE est un signe de la frustration des citoyens.

Mais M. Depatie rappelle que pour procéder à des arrestations de revendeurs de drogues, les preuves doivent être accumulées légalement pour être recevables en cour.

Des revendeurs potentiellement armés

Il insiste aussi sur le fait que les citoyens doivent faire preuve de prudence et se rappeler que ces revendeurs pourraient être armés.

Ça ne nous aide pas. [...] Prendre ces affaires en main par soi-même est une activité dangereuse. Ça risque fort probablement de mal finir si vous confrontez un revendeur de drogue. Marc Depatie, Service de police de Timmins

Les policiers saisissent souvent des armes lors des arrestations de revendeurs de drogues (archives). Photo : Police provinciale de l'Ontario (PPO)

Louise Lemieux est consciente du danger potentiel de se frotter à des présumés criminels, mais elle ne voit plus d’autre solution.

Ça me fait très peur. Mais tout le monde que j’aime... on dirait qu’ils sont tous en train de mourir parce qu’ils prennent ces drogues-là. Louise Lemieux, administratrice du groupe NO MORE

Un problème national

Gilles Bisson, député provincial de Timmins, rappelle que la crise des opioïdes frappe l’ensemble du Canada. Il dit comprendre la frustration de ses concitoyens, mais souligne qu’il faut laisser la police faire son travail.

Il signale qu’un groupe de travail a été créé sur la question des drogues dans la région avec la collaboration de plusieurs intervenants municipaux et de la santé.

Il faut trouver une manière de mettre en place des services pour aider les toxicomanes. Les revendeurs, il faut laisser ça à la police. Gilles Bisson, député provincial de Timmins

Selon lui, la population est en train d’essayer de trouver une manière de répondre à la crise du mieux qu’elle peut, mais il répète que c'est à la police de s'occuper des revendeurs.

Il invite d’ailleurs la population de Timmins à participer à une consultation publique virtuelle qui aura lieu le mardi 13 octobre, justement au sujet du problème de la toxicomanie dans la municipalité.

Dans l'enfer de la drogue à 12 ans

Louise Lemieux, résidente de Timmins est l’administratrice de la page NO MORE. Dans une publication, elle explique son parcours et sa motivation.

J’ai fait ma première ligne de cocaïne à l'âge de 12 ans. C’était mon anniversaire et les parents de l’enfant que je gardais m’ont offert la cocaïne pour l’occasion en me disant que j’étais maintenant assez grande. Louise Lemieux, administratrice du groupe NO MORE

Mme Lemieux ne consomme plus de drogue depuis neuf mois maintenant, mais elle reconnaît que se sortir de la toxicomanie est un immense défi.

C’était plus difficile que tout ce que j’avais imaginé. À tous ceux qui partagent leur témoignage, j’admire votre courage. Louise Lemieux, administratrice du groupe NO MORE

Un millier d’abonnés en quelques jours

Mme Lemieux a admis avoir été surprise par l’ampleur de l'intérêt et la rapidité avec laquelle son groupe est devenu populaire.

Il y a toute sorte de personnes [dans le groupe]. Ça ne me dérange pas qui vous êtes. Si vous n’aimez pas ces drogues-là, on vous accepte, on vous aime. Tout de suite, on est une famille. Louise Lemieux, administratrice du groupe NO MORE

Avec au-delà de 1000 abonnées, d’une part elle se sent soutenue dans son combat, mais, d’autre part, elle constate que le besoin pour un groupe d’échange sur les drogues à Timmins était bien réel.