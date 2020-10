Présidentielle américaine : Mike Pence et Kamala Harris croisent le fer

Mike Pence est le numéro deux d'un président de 74 ans qui, malgré ses propos très optimistes qui se veulent rassurant, souffre de la COVID-19. Kamala Harris est la colistière d'un homme de 77 ans.

La pandémie, qui a touché au moins 7,5 millions d’Américains et en a tué plus de 210 000, dominera les débats, d'autant plus que la nouvelle de l’infection du président, tombée vendredi dernier, a aussi ramené au cœur de la campagne – et avec force – cette crise sans cesse minimisée par Donald Trump.

Sur la scène de l’Université de l’Utah, à Salt Lake City, cet enjeu crucial sera impossible à oublier : les adversaires, qui devaient être à sept pieds l’un de l’autre, seront plutôt à 12 pieds. Selon ce qu'a décidé la Commission des débats présidentiels, ils seront de plus entourés de panneaux de plastique.

L'unique joute oratoire entre les colistiers survient huit jours après un débat présidentiel chaotique marqué par des insultes, des attaques personnelles, des interruptions, des rappels à l’ordre du président Donald Trump par le modérateur et que plusieurs ont décrit comme le pire débat de l'histoire politique américaine.

Les nouvelles des derniers jours ont éclipsé l'aspect historique du débat de ce soir : Kamala Harris est la première femme noire de l’histoire politique américaine à participer à un débat des colistiers. Elle est en outre seulement la troisième femme, après la démocrate Geraldine Ferraro, en 1984, et la républicaine Sarah Palin, en 2008, à prendre part au débat des colistiers.

D’une durée de 90 minutes, sans pause, la joute oratoire sera composée de segments de 10 minutes articulés autour de neuf thèmes, qui n'ont pas encore été annoncés.