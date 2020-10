Deux joueurs de Québec repêchés dans la LNH

Deux hockeyeurs de Québec ont trouvé preneur au repêchage de la LNH, mercredi après-midi. Les Islanders de New York ont jeté leur dévolu sur l’attaquant William Dufour, en 5e ronde, alors que le défenseur Louis Crevier est devenu le choix de 7e ronde des Blackhawks de Chicago. Le centre des Remparts Théo Rochette a pour sa part été ignoré.

Anciens coéquipiers chez le Blizzard du Séminaire Saint-François et les Saguenéens de Chicoutimi, Dufour et Crevier ont dû patienter une bonne partie de cette deuxième journée de repêchage qui s’est étirée sur près six heures, mais ils n’ont pas été déçus.

Honnête contributeur offensivement durant sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, William Dufour a explosé après l’échange qui l’a fait passé de Chicoutimi à Drummondville, l’hiver dernier. L’imposant attaquant de 1 m 91 (6’3’’) et 91 kg (201 livres) a notamment connu une séquence de 16 buts en 19 parties avec les Voltigeurs. Il pointait au 69e rang des meilleurs espoirs nord-américains, selon la Centrale de recrutement de la LNH.

Quant à Crevier, le défenseur avait été ignoré au repêchage de la LNH 2019, auquel il était éligible. La deuxième fois a été la bonne. Le colosse de 2 m 03 (6’8’’) est sorti de sa coquille à Chicoutimi, la saison dernière, et son potentiel physique avait de quoi intriguer les recruteurs. C'est avec un choix de 7e ronde tout juste acquis des Canadiens de Montréal que les Blackhawks ont repêché le défenseur québécois.

Théo Rochette ignoré

Chez les Remparts, aucun joueur a trouvé preneur lors de la journée de mercredi. Tous trois répertoriés par la Centrale de recrutement de la LNH, Théo Rochette, Cole Cormier et Nicolas Savoie n’ont pas entendu leur nom prononcé parmi les 217 choix du repêchage 2020.

La déception risque d’être particulièrement vive pour Rochette, qui pointait au 89e rang du classement. Lui qui a partagé son enfance et adolescence entre Donnacona et la Suisse, le joueur de centre était sur le radar des recruteurs de la LNH depuis quelques années, ayant porté les couleurs du Canada et de la Suisse à l'international.

Rochette pilote le premier trio des Remparts, cette saison. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Il a toutefois été ennuyé par une mononucléose durant un bonne partie de la dernière saison au cours de laquelle il est également passé des Saguenéens aux Remparts.

Il avait tout de même conclu l’année avec 39 points en 49 parties et Patrick Roy lui a confié le centre du premier trio de l’équipe, cet automne.

Reste à voir quand Rochette, Cormier et Savoie auront la chance de prouver aux recruteurs qu’ils ont faits une erreur. Étant en zone rouge, les Remparts ont vu leur saison mise sur pause, cette semaine. Les deux matchs prévus en fin de semaine sont officiellement reportés, mais l’équipe a le feu vert pour continuer l'entraînement.