De Batoche à Saint-Jean-Baptiste : elle part à la rencontre de ses origines métisses

De Batoche en Saskatchewan à Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Rose-du-Lac au Manitoba, elle a documenté son aventure sur une page Facebook baptisée My Metis Journey  (Nouvelle fenêtre) .

Mona Kines n’a jamais eu de doute sur les origines francophones de sa famille.

Elle est la fille de René Collette, né à Sainte-Elizabeth et de Gilberte Neault, née à Sainte-Rose-du-Lac, tous les deux au Manitoba. Après sa naissance à l'Hôpital de Saint-Boniface à Winnipeg, Mona a grandi à Regina, où ses parents ont déménagé et où sa famille s’est toujours considérée comme faisant partie de la communauté francophone.

Après avoir pris sa retraite, Mona Kines veut retrouver la trace de ses ancêtres au Canada après avoir voyagé en France et en Europe à la recherche de ses origines.

Mais après avoir établi sa généalogie, elle découvre avec surprise qu’elle a une forte ascendance métisse.

À partir de cette découverte, elle décide de voyager à travers différents lieux iconiques de l’histoire des Métis pour reconnecter avec ses origines. Ses endroits préférés? Les cimetières où elle a pu visiter les sépultures de nombreux ancêtres.

C’est à Batoche que commence son aventure. Malgré plusieurs décennies vécues en Saskatchewan, Mona Kines n’était jamais allée sur le site de la bataille qui a mené à la reddition du chef métis Louis Riel en 1885. Un moment très émotionnel pour la Saskatchewanaise qui a aussi découvert que deux de ses ancêtres ont perdu la vie dans cet affrontement.

Je ne peux pas croire que je suis allé à l’école en Saskatchewan, que j’ai appris l’histoire de Louis Riel il y a plusieurs années, mais avec une vision tellement différente! Heureusement, aujourd’hui de plus en plus d’écoles viennent à Batoche pour en apprendre plus sur la vraie histoire.

Mona Kines