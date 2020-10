De nombreux oiseaux morts après avoir percuté des édifices à Gatineau

L'organisme, qui dit avoir reçu plusieurs signalements, souhaite faire de la sensibilisation auprès des propriétaires pour qu'ils mettent en place des mesures simples et peu coûteuses, comme l'utilisation de décalcomanie dans les fenêtres, pour réduire ces collisions mortelles.

On demande des lignes directrices pour que les architectes dessinent des édifices avec moins de vitres, [ou] mettent des motifs sur les fenêtres pour que les oiseaux puissent les voir , explique la coordonnatrice d'Ailes en Sûreté, Anouk Hoederman.

Dans les 50 dernières années, on a perdu 30 % des oiseaux au Canada. Il y a beaucoup de raisons pour ça, mais les vitres, c’est une des raisons les plus majeures.

Ce phénomène avait été remarqué à Ottawa, il y a 4 ans, lorsque des dizaines d'oiseaux avaient trouvé la mort en percutant la passerelle de l'hôtel de ville.

À Gatineau, plusieurs édifices préoccupent maintenant Ailes en Sûreté, dont le bâtiment fédéral situé au 200 rue Montcalm, où une bénévole de l'organisme, Willow English, dit avoir récupéré près d'une quarantaine d'oiseaux morts en une seule journée.

Quand je suis arrivée, j’ai vu à peu près 20 oiseaux morts sur le terrain et, quand j’ai fait le tour, j’en ai trouvé 10 de plus. Et quelqu’un qui est arrivé plus tard en avait récupéré 8.

Willow English, bénévole pour Ailes en Sûreté et doctorante en biologie