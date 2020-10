Plus que deux groupes autochtones intéressés par le rachat de Trans Mountain

La Iron Coalition, le groupe autochtone basé en Alberta et qui souhaitait acheter une partie du pipeline Trans Mountain, n'existe plus selon ce que deux des membres fondateurs ont confirmé à Radio-Canada.

En une réponse à un courriel, le chef de cabinet de Tony Alexis, chef de la Nation sioux des Nakota d'Alexis, a indiqué que celui-ci ne représentait plus la coalition.

Le chef de la Première Nation Papaschase, Calvin Bruneau, a également confirmé qu’il n’avait plus de lien avec la coalition et que selon lui, elle n’existait plus.

Le site Internet du groupe a également disparu. La coalition n’a plus mis à jour ses réseaux sociaux depuis plus d’un an.

Selon le chef Bruneau, après une rencontre avec le ministre des Finances, Bill Morneau à l’époque, le groupe autochtone avait décidé qu’une offre de participation financière serait prématurée. Nous devions avoir d’autres rencontres et discussions, mais cela n’est jamais arrivé , a indiqué le chef.

Les trois représentants du groupe « Iron Coalition » à la sortie de leur rencontre avec le ministre Bill Morneau en juin 2019. De gauche à droite : le conseiller juridique Will Willier, le chef Tony Alexis de la Nation sioux des Nakota d'Alexis et le chef Calvin Bruneau de la Première Nation Papaschase Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

Lui et son conseil ont été plutôt convaincus par la présentation d’un autre groupe, le Project Reconciliation, avec qui ils ont signé une entente au mois de mars.

Le Project Reconciliation vise à acquérir 51 % des parts de Trans Mountain. Il est mené par d’anciens chefs autochtones de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Des groupes encore convaincus par Trans Mountain

Une centaine d’économistes et d’experts en ressources naturelles ont exhorté le gouvernement à réévaluer la rentabilité du projet de 12,6 milliards de dollars à la lumière de la baisse de la demande de pétrole. Calvin Bruneau demeure toutefois convaincu des mérites d’une participation autochtone au projet d’expansion de l’oléoduc.

Nous devons exporter notre pétrole pour pouvoir rebâtir notre économie , a-t-il fait valoir.

Le ministère fédéral des Finances s’est contenté de répéter que le gouvernement n’a pas l’intention d’être le propriétaire à long terme de la Trans Mountain Corporation.

L’autre groupe ayant publiquement exprimé son intérêt, le Western Indigenous Pipeline Group, est composé de Premières Nations sur la route de l’oléoduc qui lie l’Alberta à la Colombie-Britannique.

Aucun des deux coalitions autochtones restantes en lice n’a répondu à nos demandes d’entrevue.