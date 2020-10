Un long trajet vers l'hôpital pour des Gaspésiens atteints de la COVID-19

Dix lits sont désormais réservés aux patients atteints de la COVID-19 à l'hôpital de Gaspé. Seuls les patients de Sainte-Anne-des-Monts et des environs seront envoyés à Rimouski.

Malgré les centaines de kilomètres à parcourir, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux juge que les patients de la Baie-des-Chaleurs ne courent pas un risque inutile. Ceux qui nécessitent des soins intensifs seront toujours envoyés à Rimouski.

Si c'est un patient qui semble être instable et qu'il y a un risque qu'il y ait besoin de plus de soins, c'est-à-dire dans une unité de soins intensifs, bien il ne sera, à ce moment-là, pas transféré à l'hôpital de Gaspé. Il va être transféré via un corridor de services établi par le ministère , explique la directrice des services professionnels du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Dr Nathalie Guilbeault.

Tout le transport a été bien rôdé, au niveau de la sécurité, de la prévention des infections à partir du départ de l'autre centre hospitalier vers l'hôpital de Gaspé. Dr Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels, CISSS de la Gaspésie

Cette directive d'établir un seul centre désigné en Gaspésie provient du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le nombre de centres est déterminé en fonction du nombre de patients potentiels.

Cette évaluation a été établie selon les hospitalisations survenues lors de la première vague et non en tenant compte de la réalité géographique de chaque région.

L'hôpital de Gaspé dispose maintenant de 10 lits réservés aux patients atteints de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Un patient de Pointe-à-la-Croix pourrait ainsi parcourir 400 kilomètres jusqu'à Gaspé et en faire 400 autres s'il doit être transféré à Rimouski. Un non-sens, selon le député de Bonaventure, Sylvain Roy.

Un, c'est une perte de temps, deux, ça met en danger les ambulanciers et le personnel infirmier et trois, les gens qui souffrent de la COVID, ce n'est pas la meilleure stratégie pour essayer de régler leurs problèmes et les soutenir face aux défis de santé qu'ils ont , affirme le député.

L'hôpital de Campbellton n'aurait pas été envisagé pour les patients de la Baie-des-Chaleurs, puisqu'il est situé dans une autre province.

D'après un reportage de Martin Toulgoat