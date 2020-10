À deux doigts d'être laissés, en pleine nuit, sur le bord de la route au Nouveau-Brunswick

Ni le policier de la GRCGendarmerie royale du Canada dépêché sur place ni le conducteur de la dépanneuse n’étaient autorisés à les faire monter à bord de leurs véhicules pour les transporter jusqu’à Moncton en raison du risque de contamination à la COVID-19. Aucun taxi de Moncton n’était prêt à se déplacer sur les lieux de l'accident non plus.

Il était minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque Fanny Barrette et son conjoint ont franchi la frontière séparant le Québec du Nouveau-Brunswick, en provenance de la région de Montréal.

Moins de quatre heures plus tard, Mme Barrette frappe un orignal qui était assis en plein milieu de l’autoroute 2, à 95 kilomètres de Moncton. On était au beau milieu de nulle part. Il fait noir. On est dans la forêt , raconte la Madelinienne d’origine.

Le policier de la GRCGendarmerie royale du Canada est arrivé environ 30 minutes après l’accident; la dépanneuse, une heure plus tard. Entre temps, d’autres voitures sont entrées en collision avec l’animal, ce qu’a dû gérer l’unique policier.

Une voiture de la GRC Photo : CBC

Heureusement sain et sauf, le jeune couple a tout de même besoin d’aide. Il était comme 6 h, 6 h 30. Nous, il faut arriver sur le quai de Souris à midi [NDLR Pour se rendre aux Iles-de-la-Madeleine]. Est-ce qu’on va arriver à temps? Où on amène l’auto? Personne ne le sait. Personne ne répondait à nos questions. Et nous comment on se rend à Moncton? , rapporte la jeune femme.

Rater le traversier aurait signifié devoir demeurer trois jours au Nouveau-Brunswick jusqu’au prochain départ. Est-ce qu’on a le droit de rester? , a demandé le couple au policier. Ce dernier était incapable de répondre. Depuis le début de l'été, les Québécois qui partent de la région métropolitaine, comme c’était le cas de Mme Barrette et son conjoint, doivent d’abord rouler presque six heures jusqu’à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick puis parcourir de nuit, 700 km, et traverser deux provinces, afin d’être sur le quai de Souris, à midi, pour prendre le traversier. Nul ne peut s’arrêter en route.

En désespoir de cause, après discussions, le jeune couple a finalement convaincu le conducteur de la dépanneuse de le ramener à Moncton. C’était notre vie qui était en danger à attendre sur le bord de l’autoroute. J’imagine que le policier serait resté avec nous. Enfin, j’espère... , commente Fanny Barrette.

Finalement, le couple a pu louer une voiture puis gagner Souris à temps pour prendre le traversier à l'heure.

Non sans danger

Fanny Barrette s’estime malgré tout chanceuse. Ce n’est que du matériel , dit-elle. Elle se dit étonnée que les intervenants sur place, lors de l’accident, étaient incapables de répondre à leurs questions.

La jeune femme croit qu'avec ces restrictions, la table est mise pour un accident plus grave.

Il va y avoir quelqu’un qui va mourir c’est certain. C’est le quatrième accident cet été. Fanny Barrette

Nous, c’était un animal, ajoute-t-elle, mais il y en a que c’est la fatigue, un manque de vigilance.

D’autant plus, dit-elle, qu’avec l’automne, la nuit est plus longue; la route souvent brumeuse et déserte. L’hiver devrait aussi augmenter la dangerosité du trajet. Il y a une entente qui doit être faite. Les Québécois doivent pouvoir dormir au Nouveau-Brunswick. C’est non négociable , juge Fanny Barrette.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a aussi dénoncé la situation en point de presse. Photo : Radio-Canada

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, qui a rapporté l’histoire mercredi à l’Assemblée nationale, dénonce lui aussi les conditions imposées aux voyageurs québécois qui doivent traverser la province pour se rendre aux Îles ou pour en revenir. Les témoignages sont nombreux de gens qui ont évité le pire , rapporte M. Arseneau.

Il rappelle qu’il y a toujours des gens qui voyagent entre le Québec et les Îles pour des raisons de travail, de santé ou familiales.

C’est au gouvernement du Québec de défendre les citoyens du Québec. Si le pire survient, la responsabilité du gouvernement du Québec sera évidente. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Comme il l’avait fait lors de la première vague de la pandémie, il demande à nouveau que Québec négocie avec le Nouveau-Brunswick.

Le député suggère notamment au gouvernement de demander qu’un hôtel soit désigné pour accueillir les Québécois en transit au Nouveau-Brunswick.