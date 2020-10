Le nombre de médecins a augmenté en Alberta durant la dernière année

Le 30 septembre 2020, l’Alberta comptait 246 médecins de plus qu’à pareille date l’an dernier, soit une augmentation de 2,26 %.

Durant le dernier trimestre, 294 médecins se sont installés dans la province, alors que 47 ont quitté la profession, dont 13 pour aller pratiquer ailleurs.

Cela porte le total de médecins albertains à 11 152, un véritable record, selon le rapport trimestriel publié par le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta. Toutes les régions, sauf celles de Fort McMurray et de Fort Saskatchewan, comptent maintenant plus de médecins.

Depuis cinq ans, l’Alberta fait un gain net de médecins, mais il est moins important d'année en année. En 2015, l’Alberta avait fait un gain net de 454 médecins.

La directrice des communications du Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta rappelle toutefois qu’il faudra attendre le début de l’année 2021 pour avoir un portrait exact de la situation. C’est à ce moment que les médecins devront décider s’ils renouvellent leur permis de pratique de médecine ou non.

Elle ajoute que les résultats du troisième trimestre sont toujours gonflés, les étudiants en médecine obtenant leur diplôme et commençant à exercer durant l’été.

Le ministre Shandro se félicite

Tyler Shandro croit que c’est la preuve qu’il n’y a pas eu l’exode des médecins crainte par certains après qu’il eut mis fin unilatéralement à l’entente-cadre avec l’Association médicale de l’Alberta en février.

Ce rapport démontre que les médecins continuent de choisir de vivre et de pratiquer en Alberta en grand nombre, et pour de bonnes raisons. L’Alberta paie plus que toute autre province, collecte moins d’impôts personnels, et offre les bonus les plus intéressants pour les médecins en région rurale et éloignée au Canada , a-t-il affirmé dans un communiqué.

Il accuse le Nouveau Parti démocratique (NPD) de créer de la peur dans la population en parlant d’exode des médecins. La semaine dernière, le NPDNouveau Parti démocratique a dévoilé une liste secrète, établie par Services de santé Alberta, comportant le nom de 163 médecins à haut risque de quitter la province.

Le nouveau président de l'Association médicale de l'Alberta affirme qu'il ne faut pas prendre les préoccupations des médecins à la légère. Le sondage que nous avons fait cet été démontre que 42 % des médecins pensent à quitter la province. Il y a de grands niveaux de détresse, de burn-out [épuisement professionnel] et de stress financier sur les épaules des médecins albertains , affirme Paul E. Boucher. Nous avons besoin d'une nouvelle entente négociée pour ramener de la stabilité au système.

Une relation de confiance brisée

La Dre Sam Myhr, de Pincher Creek, est membre du groupe The Real Sustainability, qui s’est formé dans la foulée des changements imposés par le gouvernement albertain aux médecins et les craintes d’exode de médecins dans les régions rurales. Depuis le 1er août, les neuf médecins du cabinet médical de Pincher Creek ne travaillent plus à l’hôpital local en signe de protestation.

Le problème, ce n’est pas l’argent, c’est la relation de confiance [qui est brisée]. Dre Sam Myhr, médecin à Pincher Creke

Nous n’arrivons plus à recruter de médecins [dans les régions rurales et éloignées] en raison des changements que le gouvernement a faits. C’est un problème, et je crois qu’on doit s’y attaquer directement plutôt que de manipuler des chiffres pour ses propres motivations , ajoute-t-elle.

Elle rappelle que chaque médecin traite des milliers de patients et que le départ d’un seul d’entre eux est de trop.