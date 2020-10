L’Alberta annoncera de nouvelles mesures volontaires contre la COVID-19

C’est le ministre de la Santé, Tyler Shandro, qui a dévoilé la nouvelle en répondant aux questions des journalistes mercredi. À Edmonton, les nouvelles mesures devraient s'adresser à la taille maximale des rassemblements, qui est actuellement fixée à 100 personnes à l’extérieur et 50 personnes à l’intérieur.

L’urgence commence d’ailleurs à se faire sentir dans la région de la capitale albertaine qui compte toujours le plus de cas actifs, soit 1085 cas. La région de Calgary arrive en deuxième place avec 620.

Edmonton veut plus de restriction

Les fonctionnaires d'Edmonton ont présenté une série de recommandations aux conseillers municipaux mercredi après-midi. Elles comprennent notamment la diminution de la taille des cohortes et des rassemblements.

L’administration recommande aussi aux résidents de célébrer l’Action de grâce uniquement avec les membres de leur ménage. Elle demande aussi aux entreprises d’adopter le télétravail si possible. Enfin, elle recommande de limiter les déplacements non essentiels à l’intérieur d'Edmonton et entre la ville et le reste de l’Alberta.

Ce qui est en jeu, c’est la sécurité de notre communauté avec le risque que le système de santé soit submergé , affirme le directeur général par intérim de la Ville d’Edmonton, Adam Laughlin.

Mardi soir, le premier ministre Jason Kenney s’est pourtant fait rassurant, rappelant que le nombre de cas et d’hospitalisations demeure bas en Alberta comparé à d’autres provinces ou pays.

Nous n’avons pas bien fait parce que le gouvernement essaye de contrôler la vie des gens, a-t-il affirmé lors d’une séance de question-réponse menée sur Facebook. Nous avons bien fait en prenant nos responsabilités en tant qu’individus et en éduquant le public au sujet des mesures de prévention.

Il a également rappelé que l’Alberta n’a jamais imposé de confinement dur comme l’ont fait des pays comme l’Espagne et l’Italie.

143 nouveaux cas, pas de mort supplémentaire

Le bilan pour la journée de mardi fait état d’un plus faible nombre de nouvelles infections avec 143. Un peu plus de 13 000 tests ont été menés.

Services de santé Alberta a également annoncé le décès de deux personnes qui avait contracté la COVID-19 à l’Hôpital Foothills de Calgary. Cette éclosion a maintenant fait 10 morts et contaminé 80 personnes. Soixante-six personnes sont hospitalisées dont 13 aux soins intensifs.