Six fois plus de signalements d'ours noir près des centres urbains de la Haute-Côte-Nord

Six fois plus de signalements d’ours noirs à proximité des centres urbains de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord ont été enregistrés cette année que par les années passées. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a recensé 309 signalements cette année dans ces secteurs.

Les agents de la faune ont aussi dû procéder à des dizaines de relocalisations d'ours cette année.

Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs estime qu'il s'agit d'une année record.

L'année dernière, la présence d'ours noirs a été signalée 26 fois aux agents de la Faune de Baie-Comeau et de Forestville.

Selon la biologiste à la direction de la protection de la Faune, Sandra Heppell, cette augmentation est en partie due à la quantité de nourriture qui est insuffisante dans la forêt.

Il faut éliminer le plus possible les odeurs qui peuvent potentiellement attirer les ours en ville. (archives) Photo : Radio-Canada / Curt Petrovich

La pandémie de SRAS-CoV-2 pourrait aussi être un facteur de cette hausse de signalement.

Les mesures de confinement en lien avec la COVID-19 ont pu jouer un rôle dans l’augmentation des signalements parce que les gens sont beaucoup restés sur la Côte-Nord, sont beaucoup restés à la maison, au chalet. Donc, il y a beaucoup plus d’occasions d’interaction avec des ours et de voir des ours aussi , décrit-elle.

Sandra Heppell assure que les ours noirs ne représentent pas nécessairement un danger pour la population.

Il faut garder en tête que les ours sont craintifs de l’humain et vont plutôt avoir tendance à s’éloigner. Les cas d’attaque avec un ours, c’est extrêmement rare. Sandra Heppell, biologiste à la direction de la protection de la Faune

Sandra Heppell affirme que les citoyens ont un rôle à jouer pour éviter que les ours ne s'approchent des centres urbains.

Il faut éviter que l’ours ne devienne conditionné à la disponibilité de nourriture en milieu urbain et qu’il associe les milieux urbains et l’humain, à des sources de nourriture facile , poursuit-elle.

Selon la biologiste, il faut tenter d'éliminer toutes les sources possibles de nourriture ou d’odeurs qui peuvent attirer les ours.

Plusieurs ours noirs ont aussi été observés dans les secteurs de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre.

Sandra Heppell affirme toutefois que le nombre de signalements dans ces régions se situe dans la moyenne des années précédentes.

