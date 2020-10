Pourquoi la région de Moncton ne retourne-t-elle pas en phase orange?

Quatre couleurs, quatre niveaux d'alerte

Le Nouveau-Brunswick s’est doté d’une charte de couleur pour indiquer le niveau de vigilance face au coronavirus et dicter les restrictions qui s’appliquent. Il y a quatre niveaux d’alerte  (Nouvelle fenêtre) . Classées du moins grave au plus sérieux, ce sont les phases verte, jaune, orange et rouge.

Le 22 mai dernier, toute la province passait à une étape moins restrictive, la phase jaune. Mais quelques jours plus tard, le 27 mai, le secteur appelé zone 5 , dans le nord de la province, était rétrogradé en phase orange après une éclosion de COVID-19 dans la région de Campbellton, éclosion qui a ultimement entraîné la mort de deux personnes.

Ce n’est qu'un mois plus tard, le 26 juin, que le Restigouche a rejoint le reste de la province dans la phase jaune. Le gouvernement n’a rétrogradé aucune partie du Nouveau-Brunswick depuis.

Pourquoi Moncton est-il jaune et pas orange ?

Comment les responsables de santé publique justifient-ils que la plus grande ville de la province ne soit pas en partie reconfinée, alors qu’il y a maintenant, au minimum, 19 cas d’infection liés à une éclosion de COVID-19 au Manoir Notre-Dame, un foyer de soins spéciaux à Moncton?

À ce moment, on n’a pas fini de trouver toutes les informations pour prendre cette décision , a indiqué mercredi soir au Téléjournal Acadie la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province.

Mercredi après-midi, on a annoncé la découverte de 17 nouveaux cas de COVID-19, tous liés à cette éclosion à Moncton.

Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, en entrevue par webcam au Téléjournal Acadie le 7 octobre 2020. Photo : Radio-Canada

La Santé publique doit d’abord achever la recherche, en cours, des contacts proches des personnes infectées, puis déterminer s’il existe une transmission communautaire du virus dans la région, explique la médecin hygiéniste.

Ça dépendra de la facilité de contacter tous les contacts étroits dans une période de 24 heures et faire certain qu'ils vont s'isoler , dit Mme Russell.

Il y aussi quelques différences entre la situation qui vient d’apparaître à Moncton et l’éclosion dans le Restigouche en mai et juin. Au printemps, on avait découvert des cas d’infection au Manoir de la Vallée, à Atholville, mais aussi chez le personnel de l’Hôpital régional de Campbellton.

Il y avait plusieurs institutions qui étaient impliquées , rappelle Jennifer Russell. Au commencement, il y avait 1000 contacts étroits. Ça a diminué à 400 quand on a découvert que plusieurs [personnes] avaient les mêmes contacts étroits.

Par ailleurs, le gouvernement provincial a discrètement révisé son plan d’alerte dans les dernières semaines.

Depuis ce temps-là, on a changé les directives sur les différentes phases pour les faire moins restrictives. Et aussi, on a changé les choses qui vont déterminer quand on va changer de couleur de phase , mentionne la Dre Russell.