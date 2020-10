Une nouvelle chienne de soutien émotionnel à l’école La Source de Rouyn-Noranda

L’éducatrice spécialisée au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda Lucie Lacroix a initié ce projet, souhaitant ajouter une corde à son arc lors de ses interventions auprès des élèves.

Il y a vraiment l’aspect de non-jugement de l’animal qui peut être important dans plein de sphères, que ce soit scolaire, psychologique, vraiment partout , souligne-t-elle.

Lucie Lacroix indique qu’elle est encore en processus d’apprentissage pour découvrir les différentes façons avec lesquelles Julienne peut aider les élèves. En ce moment, elle réconforte surtout ceux qui vivent des situations anxiogènes, mais éventuellement, elle pourra aussi aider ceux qui éprouvent des difficultés scolaires.

Des fois, les enfants sont gênés de faire la lecture devant un enseignant ou un adulte ou peu importe, mais devant un chien c’est toujours comme plus agréable, ils se sentent moins jugés aussi , ajoute Lucie Lacroix.

Elle mentionne de nombreux autres exemples : on peut stimuler le langage en demandant aux enfants de nommer les différentes parties du corps du chien, et le chien peut aussi offrir un soutien lors des cours d’éducation physique pour les élèves qui éprouvent des difficultés motrices.

Une chienne populaire

Les élèves et les membres du personnel saluent tous Julienne et sa maîtresse avec enthousiasme quand ils la croisent dans les couloirs. Toutefois, on ne peut pas agir avec Julienne comme avec n’importe quel autre chien. On ne peut pas la flatter ou lui parler, à moins d’avoir la permission lors d’une intervention.

J’ai des jeunes qui me disent qu’elle aurait dû être là Julienne l’année passée, rapporte Lucie Lacroix. Ils auraient aimé ça, pouvoir vivre des moments plus difficiles avec elle, donc je pense que ça inaugure vraiment bien un début de projet.

Lucie Lacroix a approché le centre de services scolaire de Rouyn-Noranda pour initier un projet pour être accompagnée d’un chien soutien émotionnel de la Fondation Mira. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

L’éducatrice spécialisée constate que Julienne a un effet apaisant chez les élèves. J’ai un enseignant qui m’a dit que quand je suis allée dans sa classe avec Julienne il avait vraiment vu une différence au niveau du groupe. C’était très agité, mais quand on est rentré, il y a eu un effet un peu calme qui est arrivé avec la présence de Julienne , raconte Lucie Lacroix.

Plusieurs partenaires permettent de couvrir les coûts associés à ce projet. Julienne porte le nom de famille Richelieu en l’honneur du Club Richelieu, qui s’est engagé à fournir 5000 $ pendant 5 ans pour couvrir les frais du projet. La Fonderie Horne, Moreau électrique, Colormax et le Salon de toilettage Cannelle et Pruno contribuent également.

Dans les années à venir, Lucie Lacroix pourrait être appelée à travailler dans d'autres écoles du centre de services scolaire de Rouyn-Noranda avec Julienne.